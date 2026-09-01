A Dig Bella Ciao di Modena 880mila euro pubblici. L'assessore regionale: 'Polemiche inutili'

Negli ultimi sette anni il DIG Festival, quest'anno dal titolo Bella Ciao e con la presenza di Francesca Albanese (nella foto). ha beneficiato circa 880mila euro di contributi assegnati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Modena, anche con il concorso della Fondazione di Modena.
'Si tratta di polemiche inutili e prive di fondati motivi- aggiunge Allegni-. Si attacca una manifestazione internazionale che riesce a dischiudere tutte le possibilità del linguaggio audiovisivo a servizio dell'inchiesta, con un programma articolato fatto di proiezioni, incontri e workshop, che anno dopo anno pone al centro dell’attenzione temi di enorme importanza per la diffusione di una cultura del diritto di informazione.
'Non accettiamo che si gettino ombre sui bandi di finanziamento, assolutamente trasparenti come sempre avviene in Regione Emilia-Romagna e che chiunque sia interessato può consultare- chiude l’assessora-. Viene piuttosto il dubbio che si tratti di una crociata della destra contro il giornalismo d’inchiesta, che non intendiamo in alcun modo assecondare'.