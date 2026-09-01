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A Dig Bella Ciao di Modena 880mila euro pubblici. L'assessore regionale: 'Polemiche inutili'

A Dig Bella Ciao di Modena 880mila euro pubblici. L'assessore regionale: 'Polemiche inutili'

'Non accettiamo che si gettino ombre sui bandi di finanziamento, assolutamente trasparenti come sempre avviene in Regione Emilia-Romagna'

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'Parliamo di una manifestazione di grande spessore culturale e che negli anni, anche grazie al lavoro fatto insieme alle Istituzioni, ha saputo rilanciarsi, divenendo sempre più un evento di richiamo internazionale e dalla forte attrattività. Un festival prezioso, perché dà spazio a documentari indipendenti e di qualità, che difficilmente troverebbero spazio nelle piattaforme e in televisione. Giusto dare il nostro sostegno anche economico e fare crescere la manifestazione'. Così l’assessore regionale alla Cultura, Gessica Allegni, interviene dopo le critiche espresse da Forza Italia sul Dig Festival, dedicato al giornalismo investigativo e in programma a Modena per la sua dodicesima edizione dal 23 al 27 settembre.
Negli ultimi sette anni il DIG Festival, quest'anno dal titolo Bella Ciao e con la presenza di Francesca Albanese (nella foto). ha beneficiato circa 880mila euro di contributi assegnati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Modena, anche con il concorso della Fondazione di Modena.

 

'Si tratta di polemiche inutili e prive di fondati motivi- aggiunge Allegni-. Si attacca una manifestazione internazionale che riesce a dischiudere tutte le possibilità del linguaggio audiovisivo a servizio dell'inchiesta, con un programma articolato fatto di proiezioni, incontri e workshop, che anno dopo anno pone al centro dell’attenzione temi di enorme importanza per la diffusione di una cultura del diritto di informazione.
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Un coraggioso lavoro di approfondimento, come l’acronimo Dig- Documentari Inchieste Giornalismi sta a testimoniare, condotto da giornalisti, giornaliste investigativi e reporter di tutto il mondo, che convintamente sosteniamo'.
'Non accettiamo che si gettino ombre sui bandi di finanziamento, assolutamente trasparenti come sempre avviene in Regione Emilia-Romagna e che chiunque sia interessato può consultare- chiude l’assessora-. Viene piuttosto il dubbio che si tratti di una crociata della destra contro il giornalismo d’inchiesta, che non intendiamo in alcun modo assecondare'.
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