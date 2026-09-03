Blitz nel piazzale I Portali-Palasport: nomadi allontanati

L'operazione di controllo ed allontanamento delle roulotte in sosta non autorizzata nel parcheggio a fianco al Palasport, a servizio anche del centro commerciale I Portali e in questo periodo di servizio anche ai frequentatori della Festa Provinciale dell'Unità di Modena è scattata in pieno giorno. Le pattuglie della Polizia Locale, i militari della Compagnia Carabinieri di Modena e gli assetti di rinforzo specializzati delle Squadre d’Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” hanno controllato le persone e i mezzi presenti nell'area. Le caravan, già allontanate poco prima dell'inizio del Festa dell'Unità e assenti i primi giorni della manifestazione, avevano poi rifatto capolino nei giorni scorsi. Fino all'intervento di ieri.

Durante i controlli sul rispetto del codice della strada, gli operanti hanno sanzionato due conducenti di automezzi ai sensi dell'articolo 214 del Codice della Strada per aver deliberatamente messo in circolazione mezzi già gravati da un precedente provvedimento di fermo amministrativo, con la contestazione di una sanzione di 1.984 euro per ciascun veicolo.

Le verifiche sul campo si sono ulteriormente estese all'identificazione di circa 10 persone e al controllo di 5 veicoli, le cui posizioni sono state attentamente vagliate prima di procedere al loro immediato allontanamento dalle aree di sosta, restituendo i piazzali alla corretta fruibilità.

'L'efficace sinergia tra le componenti operative e la presenza capillare sul territorio - si legge in una nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - hanno confermato il valore fondamentale dell'attività istituzionale, costantemente rivolta alla tutela della legalità, al ripristino del decoro urbano e alla garanzia di un elevato standard di sicurezza per i cittadini'.

