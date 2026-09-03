L'operazione di controllo ed allontanamento delle roulotte in sosta non autorizzata nel parcheggio a fianco al Palasport, a servizio anche del centro commerciale I Portali e in questo periodo di servizio anche ai frequentatori della Festa Provinciale dell'Unità di Modena è scattata in pieno giorno. Le pattuglie della Polizia Locale, i militari della Compagnia Carabinieri di Modena e gli assetti di rinforzo specializzati delle Squadre d’Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” hanno controllato le persone e i mezzi presenti nell'area. Le caravan, già allontanate poco prima dell'inizio del Festa dell'Unità e assenti i primi giorni della manifestazione, avevano poi rifatto capolino nei giorni scorsi. Fino all'intervento di ieri.
Durante i controlli sul rispetto del codice della strada, gli operanti hanno sanzionato due conducenti di automezzi ai sensi dell'articolo 214 del Codice della Strada per aver deliberatamente messo in circolazione mezzi già gravati da un precedente provvedimento di fermo amministrativo, con la contestazione di una sanzione di 1.984 euro per ciascun veicolo.
Le verifiche sul campo si sono ulteriormente estese all'identificazione di circa 10 persone e al controllo di 5 veicoli, le cui posizioni sono state attentamente vagliate prima di procedere al loro immediato allontanamento dalle aree di sosta, restituendo i piazzali alla corretta fruibilità.
'L'efficace sinergia tra le componenti operative e la presenza capillare sul territorio - si legge in una nota del Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - hanno confermato il valore fondamentale dell'attività istituzionale, costantemente rivolta alla tutela della legalità, al ripristino del decoro urbano e alla garanzia di un elevato standard di sicurezza per i cittadini'.
Blitz nel piazzale I Portali-Palasport: nomadi allontanati
Azione congiunta Carabinieri e Polizia Locale. Le roulotte sostavano abusivamente anche a pochi metri dall'ingresso della Festa dell'Unità. Due veicoli erano sottoposti a fermo amministrativo. Multe da 2000 euro per ogni mezzo
L'operazione di controllo ed allontanamento delle roulotte in sosta non autorizzata nel parcheggio a fianco al Palasport, a servizio anche del centro commerciale I Portali e in questo periodo di servizio anche ai frequentatori della Festa Provinciale dell'Unità di Modena è scattata in pieno giorno. Le pattuglie della Polizia Locale, i militari della Compagnia Carabinieri di Modena e gli assetti di rinforzo specializzati delle Squadre d’Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” hanno controllato le persone e i mezzi presenti nell'area. Le caravan, già allontanate poco prima dell'inizio del Festa dell'Unità e assenti i primi giorni della manifestazione, avevano poi rifatto capolino nei giorni scorsi. Fino all'intervento di ieri.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Pd Modena, ridotto a classe dirigente di opportunisti che non hanno mai lavorato un giorno nella loro vita
Modena, addio luna di miele con la Cisl: Lapam insiste nel no al contratto del Terziario per i propri dipendenti
Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari
Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena
'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'
Sospesa perché non vaccinata Covid, per il giudice provvedimento illegittimo, Ausl costretta a risarcireArticoli Recenti
Modena, apertura caccia: su 50 controlli già 9 sanzioni
Unibo, addio al professor Giovanni Gentile Giuseppe Marchetti: uomo di immensa cultura e gentilezza
Ferrari, Lewis Hamilton al volante della sua F40 per le strade di Maranello
Pavullo, è morto a 58 anni l'attivista e scrittore Paolo Cenacchi: M5S in lutto