Sagre e feste di piazza: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Nel fine settimana dal 4 all'8 settembre 2026, appassionati di enogastronomia, famiglie e curiosi avranno l'imbarazzo della scelta grazie a un ricco calendario di manifestazioni che spaziano dalle celebrazioni dei prodotti tipici locali ai grandi eventi fieristici. Ecco la guida ai principali appuntamenti da non perdere nei comuni modenesi.

— dal 4 al 14 settembre 2026 (weekend clou sabato 5 e domenica 6)La grande festa dedicata alla pasta fresca torna ad animare il centro cittadino con gli stand gastronomici gestiti dalle sfogline, pronte a servire i tortellini piegati rigorosamente a mano. Sabato 5 settembre spazio alla comicità con lo show dei protagonisti di Zelig (tra cui Cavoli, Braida e Giuseppe Giacobazzi), mentre domenica 6 settembre il palco ospiterà il concerto di Donatella Rettore.

— da domenica 6 a sabato 13 settembre 2026Nella Bassa Modenese torna la storica sagra dedicata ai piatti a base di storione e pesce d'acqua dolce, tra ricette della tradizione legate ai corsi d'acqua del territorio, intrattenimento locale e mercatini.

Ennio Morricone...La musica senza tempo / Note d'Opera - La vita di Arturo Toscanini — venerdì 4 settembre e domenica 6 settembre, ore 21.30Due appuntamenti musicali del cartellone estivo del Comune: venerdì 4 settembre lo spettacolo dedicato a Ennio Morricone, con la voce narrante di Giorgio Pasotti e le musiche del Quintetto Saverio Mercadante; domenica 6 settembre la serata 'Note d'Opera', con la Banda Giovanile John Lennon e il racconto di Simone Maretti dedicato ad Arturo Toscanini.

— domenica 6 settembre 2026Le strade del centro si trasformano in una palestra a cielo aperto grazie alla partecipazione di numerose associazioni sportive locali, con attività per bambini e adulti e dimostrazioni dal vivo.

— sabato 5, domenica 6 e martedì 8 settembre 2026Tre giornate all'insegna di musica, teatro dialettale, sapori della tradizione e iniziative per le famiglie: un appuntamento fisso capace di richiamare residenti e visitatori da tutto il circondario.

— dal 3 all'8 settembre 2026Sei giorni di festa organizzati dalla Parrocchia con il patrocinio del Comune, tra eventi religiosi, musica live, spettacoli e stand gastronomici.

— domenica 6 settembre 2026Il centro cittadino accoglie decine di auto d'epoca provenienti da tutta Italia e dall'estero,in un evento che celebra i 100 anni del Tridente Maserati e i 60 anni della Maserati Ghibli, con esibizioni musicali e la partecipazione delle autorità locali.

— sabato 5 settembre 2026, ore 20.30L'area verde vicino alle piscine comunali si trasforma in un bosco incantato popolato da gnomi in legno realizzati a mano dall'Officina delle Idee, per una caccia al tesoro notturna dedicata alle famiglie (torcia elettrica consigliata).

— venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026Nella zona delle piscine, un evento che unisce il mondo del volontariato e quello dello sport attorno al tema 'Il fuoco interiore che muove sia l'atleta che il volontario'.

- primo weekend — venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026Il centro storico si anima con mercatini, l'inaugurazione del Banco Artigiano, visite guidate alla Torre dell'Acquedotto e al Castello, lo show musicale 'Tremenda' con Bea Makk, e domenica il Mercatino dei Bambini, la Scampagneda enogastronomica e il concerto candlelight 'Romanza alla luna' nel parco del Castello.

— sabato 5 settembre 2026, ore 17Corsa non competitiva aperta a tutti, organizzata dalla ParrocchiaMadonna di Sotto con il Gruppo Podistico La Guglia Sassuolo e AVIS Comunale, con partenza dal piazzale della parrocchia in Via Frati Strada Alta.

Nella foto, l'immagine di uno spettacolo nel programma del Settembre Formiginese