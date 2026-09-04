Sagre e feste di piazza: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Castelfranco Emilia - Sagra del Tortellino Tradizionale — dal 4 al 14 settembre 2026 (weekend clou sabato 5 e domenica 6)
La grande festa dedicata alla pasta fresca torna ad animare il centro cittadino con gli stand gastronomici gestiti dalle sfogline, pronte a servire i tortellini piegati rigorosamente a mano. Sabato 5 settembre spazio alla comicità con lo show dei protagonisti di Zelig (tra cui Cavoli, Braida e Giuseppe Giacobazzi), mentre domenica 6 settembre il palco ospiterà il concerto di Donatella Rettore.
Finale Emilia - Sagra dello Storione e del Pesce d'acqua dolce — da domenica 6 a sabato 13 settembre 2026
Nella Bassa Modenese torna la storica sagra dedicata ai piatti a base di storione e pesce d'acqua dolce, tra ricette della tradizione legate ai corsi d'acqua del territorio, intrattenimento locale e mercatini.
Finale Emilia - 'Finale Estate':
Ennio Morricone...
Due appuntamenti musicali del cartellone estivo del Comune: venerdì 4 settembre lo spettacolo dedicato a Ennio Morricone, con la voce narrante di Giorgio Pasotti e le musiche del Quintetto Saverio Mercadante; domenica 6 settembre la serata 'Note d'Opera', con la Banda Giovanile John Lennon e il racconto di Simone Maretti dedicato ad Arturo Toscanini.
Vignola - Festa dello Sport — domenica 6 settembre 2026
Le strade del centro si trasformano in una palestra a cielo aperto grazie alla partecipazione di numerose associazioni sportive locali, con attività per bambini e adulti e dimostrazioni dal vivo.
Bastiglia Sagra di San Clemente — sabato 5, domenica 6 e martedì 8 settembre 2026
Tre giornate all'insegna di musica, teatro dialettale, sapori della tradizione e iniziative per le famiglie: un appuntamento fisso capace di richiamare residenti e visitatori da tutto il circondario.
Rivara (San Felice sul Panaro) - Sagra della Natività di Maria Santissima — dal 3 all'8 settembre 2026
Sei giorni di festa organizzati dalla Parrocchia con il patrocinio del Comune, tra eventi religiosi, musica live, spettacoli e stand gastronomici.
Fiorano Modenese - 29° Raduno Autostoriche — domenica 6 settembre 2026
Il centro cittadino accoglie decine di auto d'epoca provenienti da tutta Italia e dall'estero,
Mirandola - La Notte degli Gnomi — sabato 5 settembre 2026, ore 20.30
L'area verde vicino alle piscine comunali si trasforma in un bosco incantato popolato da gnomi in legno realizzati a mano dall'Officina delle Idee, per una caccia al tesoro notturna dedicata alle famiglie (torcia elettrica consigliata).
Mirandola - Festa del Volontariato e dello Sport — venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026
Nella zona delle piscine, un evento che unisce il mondo del volontariato e quello dello sport attorno al tema 'Il fuoco interiore che muove sia l'atleta che il volontario'.
Formigine - Settembre Formiginese (55ª edizione) - primo weekend — venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026
Il centro storico si anima con mercatini, l'inaugurazione del Banco Artigiano, visite guidate alla Torre dell'Acquedotto e al Castello, lo show musicale 'Tremenda' con Bea Makk, e domenica il Mercatino dei Bambini, la Scampagneda enogastronomica e il concerto candlelight 'Romanza alla luna' nel parco del Castello.
Sassuolo - 'Andar per Casiglie' — sabato 5 settembre 2026, ore 17
Corsa non competitiva aperta a tutti, organizzata dalla Parrocchia
Nella foto, l'immagine di uno spettacolo nel programma del Settembre Formiginese