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A Bastiglia torna la tradizionale Sagra di San Clemente

A Bastiglia torna la tradizionale Sagra di San Clemente

Il programma prenderà il via sabato 5 settembre con l'apertura pomeridiana del Museo della Civiltà Contadina

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Torna a Bastiglia la tradizionale Sagra di San Clemente che nelle giornate di sabato 5, domenica 6 e martedì 8 settembre 2026, si presenta con un ricco programma di eventi tra musica dal vivo, teatro dialettale e attività per bambini, accompagnati da un’ampia offerta di gastronomia, dallo Street Food con i food truck aperti tutte le sere dalle 18:30 (e il martedì anche a pranzo) agli stand dal sapore più locale con gnocco fritto, tigelle, polenta, cotechino e fagioli. Ad arricchire la kermesse, anche i mercatini serali, la pesca di beneficenza e il bar dell'AVIS.


'La Sagra di San Clemente rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità e un’occasione di valorizzazione delle nostre radici - dichiara il sindaco di Bastiglia, Francesca Silvestri -. È una festa che sa rinnovarsi mantenendo saldo il legame con la tradizione, la storia contadina e la solidarietà. Il ricco programma di quest'anno, che spazia dalla musica per tutti ai laboratori per i più piccoli, è il frutto straordinario del lavoro di squadra tra l'Amministrazione, le associazioni locali, la Parrocchia e i tantissimi volontari e volontarie che mettono tempo e passione a disposizione del paese.

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A tutti loro – conclude la Sindaca - va il mio più sentito ringraziamento, con l'invito a cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questa bellissima festa'.


Il programma prenderà il via sabato 5 settembre con l'apertura pomeridiana del Museo della Civiltà Contadina (dalle 15:30 alle 18:30 a ingresso libero), i laboratori di natura per bambini curati dal CEAS Nonantola e, alle 21:30, la musica live disco-funky anni '70 de Le Cotiche. Si proseguirà domenica 6 settembre con nuove attività per i più piccoli, le visite al museo e, alla sera, lo spettacolo in dialetto “Un Tànt al Bràaz” messa in scena dalla compagnia La Vintarôla. Giornata ricchissima quella di martedì 8 settembre, che si aprirà alle 8:00 con le celebrazioni religiose al Santuario e proseguirà per tutto il giorno con il mercato straordinario e l'apertura del museo sia al mattino che al pomeriggio; nel tardo pomeriggio spazio allo spettacolo di burattini a cura de La Clessidra e infine, alle 21:30, al grande concerto conclusivo dei Non Siamo Mica Gli Americani, live della cover band dedicata ai successi di Vasco Rossi. 

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