Castelfranco Emilia, il magistrato Marcovalerio Pozzato è l'oste della 45esima Sagra del Tortellino

Dal 4 al 13 Settembre Castelfranco torna in piazza con la Sua Eccellenza: il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, e la storica Sagra, alla 45ma edizione, sempre a cura de La San Nicola APS.

Il vero Tortellino Tradizionale, con sfoglia tirata al mattarello e il ripieno coi prodotti DOP e IGP, chiuso a mano dalle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, nella ricetta tradizionale in brodo di cappone; sarà ancora al centro della festa, accompagnato dalle altre eccellenze agro-alimentari della zona.

Anche per questa edizione sarà possibile acquistare il Tortellino Tradizionale dopo averlo degustato al tavolo, solo all’interno dell’area della Sagra.

'È molto importante il radicamento sul territorio che da sempre rappresenta La Sagra – afferma il sindaco Giovanni Gargano – evento non solo identitario, ma storicamente capofila per l’aiuto a realtà importanti come associazioni di volontariato, scuole e strutture sanitarie. Un ringraziamento particolare va a tutti i collaboratori e a tutte le volontarie che, ogni anno, con il loro impegno, la loro passione e la loro dedizione, animano questa Sagra, riconosciuta ormai come un punto di riferimento a livello nazionale'. Non manca inoltre una larga partecipazione di giovani, sia in cucina con l’Istituto Alberghiero “Lazzaro Spallanzani”, che tra i tavoli.

'L’anno scorso è stata calcolata in certe sere una percentuale dei partecipanti under 30 superiore al 70% – aggiumnge orgoglioso Giovanni Degli Angeli, Presidente de La San Nicola- tutti a degustare il prodotto tradizionale e iconico del nostro territorio'.

Domenica 13 settembre vedrà come di consueto la celebrazione dell’origine del Tortellino a Castelfranco Emilia, col corteo storico lungo la via emilia e la rievocazione storica dal palco di Piazzadella vittoria, dalle 15:30. Il nuovo Oste 2026 è Marcovalerio Pozzato (nella foto), magistrato della Corte dei conti, docente universitario e pubblicista, che riceverà durante il corteo il mattarello dall’Oste dell’edizione passata, Massimiliano Poggi, presidente di Chef to Chef e noto “Cuoco” bolognese, e dalla Dama, Micaela Piccoli, Direttore chirurgia generale dell’Ospedale di Baggiovara.

Il nome della Dama dell’attuale edizione tradizionalmente verrà reso noto durante la cena degli Osti il 10 settembre.