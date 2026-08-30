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Malore durante la ferrata sulla pietra di Bismantova: 29enne salvata con l’elisoccorso

Malore durante la ferrata sulla pietra di Bismantova: 29enne salvata con l’elisoccorso

La giovane di San Cesario ha accusato un malore dovuto alle alte temperature

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Nel pomeriggio di oggi la stazione monte Cusna è stata attivata dalla Centrale Operativa 118 per una 29enne di San Cesario che ha accusato un malore, a causa delle alte temperature, lungo la ferrata Orto del Mandorlo in Pietra di Bismantova.

Poco distante dalla paziente si trovava un Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che è riuscito a raggiungerla e a prestarle una prima assistenza. Nel frattempo una squadra territoriale del SAER, già presente in Pietra di Bismantova, ha raggiunto il luogo dell’intervento per valutare le condizioni della paziente, grazie anche alla presenza di un sanitario all’interno della squadra.

Dopo la valutazione sanitaria e considerate le caratteristiche del luogo, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

La 29enne è stata quindi recuperata tramite verricello dall’equipaggio tecnico dell’elisoccorso e trasferita alla piazzola di atterraggio di Castelnovo ne’ Monti, dove era presente un’ambulanza che l’ha presa in carico per accompagnarla in ospedale per i controlli del caso.

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