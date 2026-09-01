San Felice sul Panaro: al via la sagra di Rivara

Si svolgerà a Rivara di San Felice sul Panaro, dal 3 all’8 settembre, la Sagra della Natività di Maria Santissima. La manifestazione, organizzata dalla Parrocchia con il patrocino del Comune, presenta un programma religioso e uno ricreativo, con musica, spettacoli, stand gastronomico con gustose specialità locali.Per il programma ricreativo, si comincia giovedì 3 settembre, presso il campo sportivo parrocchiale, quando alle 19.30 si svolgerà l’inaugurazione della Sagra. Sempre alle 19.30, Area giovani, aperitivo e musica con Dj, appuntamento che proseguirà fino al termine della Sagra con inizio alle 18.30, mentre dalle 19. 30, allo stand gastronomico, in funzione tutte le sere della manifestazione, paella valenciana (su prenotazione 340/2392593) o in alternativa: risotto alla salsiccia, maccheroni al ragù, gnocchi fritti e frittelle. Alle 20, campo sportivo parrocchiale, torneo di calcio dell’amicizia riservato ai bambini, organizzato da Oratorio G.P. II e ASD Rivara. Sempre alle 20 sarà presente una truccabimbi. Venerdì 4 settembre, alle 19 apertura stand gastronomico con ristorante tradizionale, gnocchi fritti e frittelle. Alle 20, all’asilo parrocchiale, musica con Marusca e alle 21.30 concerto del gruppo “Strani animali”, Vasco Rossi tribute band.

Sabato 5 settembre, lo stand gastronomico apre alle 19 con ristorante tradizionale, gnocchi fritti e frittelle.Alle 20, truccabimbi e alle 21, all’asilo parrocchiale, liscio con “Lisa Maggio”. A seguire alle 21.30 The PElvis tribute band. Domenica 6 settembre, alle 19, apre lo stand gastronomico. Alle 20 truccabimbi e alle 21, asilo parrocchiale, Enrico Mecchettii band. Alle 21.30, Area giovani, Cremonini band.

Lunedì 7 settembre, alle 19 apre lo stand gastronomico, alle 20, al campo sportivo parrocchiale, bancarelle e truccabimbi. Alle 21.30, spettacolo musicale. Martedì 8 settembre, campo sportivoparrocchiale, apertura stand gastronomico alle 19, alle 20 bancarelle e truccabimbi. Alle 21.15, in chiesa, concerto di organo e ocarina. Alle 21.30 Concerto Juno Live Band e alle 23.23, grandespettacolo piromusicale della ditta Parente Fireworks. Tutte le sere pesca di beneficenza e live bar con “I bagaet ad Rivara”. Per quanto riguarda il programma religioso, il “clou” sarà domenica 6 settembre con la messa solenne alle 11 e la processione liturgica in onore di Maria Santissima, dalle 18 per le vie della frazione.