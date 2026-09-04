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'Amministrative 2027 a Modena, non a comprimere il pluralismo della coalizione'

'Amministrative 2027 a Modena, non a comprimere il pluralismo della coalizione'

Massimo Bonora, coordinatore provinciale Movimento 5 Stelle Modena interviene sulla proposta lanciata da Paolo Trande (Avs)

2 minuti di lettura

'La proposta di Paolo Trande per aprire, già oggi, un confronto tra le forze politiche alternative alla destra in vista delle amministrative del 2027 merita attenzione.  Come Movimento 5 Stelle siamo disponibili a discutere e a contribuire alla costruzione di proposte competitive nei Comuni chiamati al voto. Crediamo però che questo percorso debba partire da un presupposto chiaro: non esistono formule valide ovunque, né coalizioni o candidature che possano essere decise in anticipo e poi semplicemente trasferite sui territori'. Così Massimo Bonora, coordinatore provinciale Movimento 5 Stelle Modena.


'Ogni Comune ha caratteristiche, problemi, esperienze amministrative e realtà politiche differenti. Per questo il confronto provinciale può essere utile se serve a costruire un metodo e alcune priorità comuni, lasciando poi ai territori il compito di verificare concretamente le condizioni politiche, programmatiche e personali per costruire alleanze credibili. Per noi vengono prima di tutto i contenuti: sanità e servizi pubblici, lavoro e salari, tutela dell’ambiente e contrasto al consumo di suolo, diritto alla casa, mobilità sostenibile, attenzione alle fragilità sociali, trasparenza e qualità dell’amministrazione pubblica.

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Su questi temi e alle specifiche esigenze dei vari territori, siamo pronti al confronto con Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e con tutte le forze che intendono costruire un’alternativa seria alla destra'.


'Allo stesso modo, riteniamo importante che il confronto sulle candidature avvenga senza automatismi e nel caso in discontinuità, serve pragmaticità, coraggio e ascolto del territorio. Prima si definisce il progetto per una comunità, poi si individua la persona più credibile e capace di rappresentarlo. Le esperienze degli ultimi anni, compresa quella recente di Vignola, dimostrano che non esistono più vittorie garantite né appartenenze politiche sufficienti, da sole, a convincere gli elettori. Serve capacità di ascolto, rinnovamento, presenza nei territori e soprattutto la volontà di costruire insieme. Per questo guardiamo con favore a un confronto provinciale, purché sia realmente aperto, rispettoso dell’autonomia delle diverse forze politiche e finalizzato a rafforzare, non a comprimere, il pluralismo della coalizione' - chiude Bonora.

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