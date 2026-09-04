Attentato di Modena, onorificenza per le 11 persone intervenute per bloccare El Koudri e soccorrere le vittime

Conferire l’onorificenza della ricompensa al Valor Civile agli undici cittadini e cittadine che, in occasione dei fatti del 16 maggio in centro storico, non hanno esitato a rendersi protagonisti di eccezionali atti di coraggio, civismo e tempestivo soccorso alle vittime dell’azione criminosa di Salim El Koudri: è la proposta deliberata dalla Giunta comunale nella seduta di oggi, venerdì 4 settembre, per Gian Luca Signorelli, Abdalla Mohamed Osama Shalaby, Abdalla Mohamed Osama Mohamed Shalaby, Fabrizio Giallanza, Saku Alam Talukdar, Hosseini Iqbal, Silvano Ruccolo, Nicola De Marchi, Francesca de Niederhausern, Viktoriya Prudka e Alessandro Misericordia.

'Il 16 maggio a Modena è avvenuto un terribile attentato, un fatto che ha profondamente ferito la nostra comunità - le parole del sindaco Massimo Mezzetti -. Da quel giorno l'autore di quel delitto è in carcere perché diversi cittadini sono intervenuti, anche a rischio della loro vita, altre e altri invece hanno soccorso i feriti gravissimi con l'obiettivo di salvare le loro vite. Sono stati gesti dettati da coraggio e dalla volontà di non essere indifferenti, preziosa virtù civica che desideriamo riconoscere e premiare.

Queste persone rappresentano la Modena e l'Italia di oggi, esempio di generosità e capacità, cittadini che hanno messo in campo tutto quello che avevano a disposizione in quel momento e ai quali abbiamo il dovere di dire grazie nel modo istituzionalmente più alto', la sua conclusione.

Il documento riconosce a Gian Luca Signorelli, Abdalla Mohamed Osama Shalaby, Abdalla Mohamed Osama Mohamed Shalaby, Fabrizio Giallanza, Saku Alam Talukdar, Hosseini Iqbal e Silvano Ruccolo di essere intervenuti con tempestività e straordinaria fermezza, nonostante il pericolo e palese rischio per la propria vita, per bloccare e disarmare l’attentatore. Il loro intervento, come riporta la delibera, ha consentito di immobilizzare l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine, impedendo conseguenze che avrebbero potuto essere ben più tragiche per i cittadini presenti e per l’intera comunità modenese.

Il documento sottolinea inoltre l’azione di Nicola De Marchi, Francesca de Niederhausern, Viktoriya Prudka e Alessandro Misericordia, rappresentanti del personale sanitario intervenuto tempestivamente sul luogo dell’attentato e presso le strutture ospedaliere, per la loro straordinaria prontezza, professionalità e abnegazione in un contesto di estrema criticità, con la prestazione delle prime fondamentali cure salvavita e il successivo e immediato trattamento terapeutico e chirurgico presso i presidi ospedalieri.

Alla luce di questo, il sindaco e la Giunta si impegnano a proporre pubblicamente per questi cittadini il conferimento dell’onorificenza della ricompensa al Valor Civile, da conferire con decreto del Presidente della Repubblica.

La delibera sarà quindi trasmessa alla Prefettura di Modena per i procedimenti di proposta al Ministero dell’Interno.

Nella foto il sindaco Massimo Mezzetti con Gian Luca Signorelli