Stadio Braglia, e nuova luce sia

'Questa è la dimostrazione del fatto che quando si lavora assieme le grandi cose vengono fatte' - ha affermato il presidente del Modena Calcio Carlo Rivetti. 'Piano piano con il lavoro di squadra stiamo aggiungendo piccoli pezzetti allo stadio Braglia'.
Sul piano tecnico ha parlato il titolare della ditta. 'Abbiamo realizzato la sostituzione di tutte le lampade ora completamente a led rispetto alla tecnologia precedente. Il tempo di attivazione è praticamente immediato rispetto all'altro impianto. Il nuovo ha una capacità media del 25%, in più di illuminazione e contestualmente un risparmio del 30% dell'energia utilizzata'
Non una semplice sostituzione dei proiettori, dunque, ma un complessivo ammodernamento dell'infrastruttura. I nuovi apparecchi sono infatti in grado di garantire i livelli di illuminamento previsti dal Sistema Licenze Nazionali Figc 2025/2026 e dal Sistema di Licenze Uefa per la categoria III, migliorando le condizioni di illuminamento del terreno di gioco e la qualità dell'impianto in occasione delle competizioni.
L'intervento ha riguardato anche la componente elettrica e strutturale. Sono stati sostituiti i quattro quadri elettrici a servizio delle torri faro e adeguate le strutture metalliche che sostengono i proiettori, tenendo conto delle caratteristiche dei nuovi apparecchi e delle sollecitazioni dovute al vento.
Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza delle operazioni di manutenzione.
Il nuovo impianto amplia inoltre le possibilità di utilizzo dell'illuminazione dello stadio. L'implementazione di un sistema di controllo centralizzato basato su tecnologia DMX e l'installazione di quattro proiettori a testa rotante, consentirà la regolazione dei flussi luminosi e l'accensione di ogni singolo corpo illuminante delle torri faro e di programmare scenografie di luce ed effetti scenici, rendendo l'impianto utilizzabile anche in occasione di eventi.
Ora il Braglia è veramente pronto per ospitare le partite di campionato a partire dalla prossima, la terza di serie B Ma la prima in casa per il Modena Calcio. Una prima che già conferma il raggiungimento della soglia degli oltre 10.000 spettatori in un pomeriggio che si prospetta già come spettacolo quantomeno di nuove luci.