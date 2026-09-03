Stadio Braglia, e nuova luce sia

Un risparmio di circa 30% e un aumento di luminosità di circa il 25% rispetto all'impianto precedente ma che soprattutto pone lo stadio Braglia di Modena nelle condizioni di rispondere a tutti gli standard imposti dalla Lega Calcio anche per competizioni internazionali. Richiesta soddisfatta grazie a un'intesa tra Comune, proprietario dello stadio, e la società gialloblù. Cantiere complesso soprattutto per i tempi. Da portare avanti tra la fine di un campionato e l'altro. 'Una impresa non semplice sottolinea il sindaco. Per chi conosce i passaggi della pubblica amministrazione non era scontato creare il bando di gara con le caratteristiche necessarie trovare una ditta seria capace di portare avanti i lavori nei tempi e nelle modalità previste, quest'anno con una difficoltà in più: il caldo'- ha affermato il sindaco che durante la presentazione ha parlato di una illuminazione da Champions che sarà celebrata domenica sera, in occasione della prima partita in casa, con un vero e proprio show.'Questa è la dimostrazione del fatto che quando si lavora assieme le grandi cose vengono fatte' - ha affermato il presidente del Modena Calcio Carlo Rivetti. 'Piano piano con il lavoro di squadra stiamo aggiungendo piccoli pezzetti allo stadio Braglia'.Un lavoro che sul fronte della società sta avanzando a grande ritmi anche rispetto alla realizzazione de Il Nido, il nuovo villaggio del Modena Calcio a Bagazzano di Nonantola. 'I campi sono praticamente pronti gli edifici dell'ospitalità delle giovanili hanno già l'aria condizionata siamo a buon punto e nei tempi previsti'Sul piano tecnico ha parlato il titolare della ditta. 'Abbiamo realizzato la sostituzione di tutte le lampade ora completamente a led rispetto alla tecnologia precedente. Il tempo di attivazione è praticamente immediato rispetto all'altro impianto. Il nuovo ha una capacità media del 25%, in più di illuminazione e contestualmente un risparmio del 30% dell'energia utilizzata'Non una semplice sostituzione dei proiettori, dunque, ma un complessivo ammodernamento dell'infrastruttura. I nuovi apparecchi sono infatti in grado di garantire i livelli di illuminamento previsti dal Sistema Licenze Nazionali Figc 2025/2026 e dal Sistema di Licenze Uefa per la categoria III, migliorando le condizioni di illuminamento del terreno di gioco e la qualità dell'impianto in occasione delle competizioni.L'intervento ha riguardato anche la componente elettrica e strutturale. Sono stati sostituiti i quattro quadri elettrici a servizio delle torri faro e adeguate le strutture metalliche che sostengono i proiettori, tenendo conto delle caratteristiche dei nuovi apparecchi e delle sollecitazioni dovute al vento.Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza delle operazioni di manutenzione.Le quattro torri, alte circa 40 metri, sono state dotate di un sistema rinnovato per l'accesso in quota, con nuove scale in acciaio, pianerottoli di sosta e dispositivi di ancoraggio, consentendo agli operatori di raggiungere e manutenere in sicurezza i diversi livelli dei proiettori.Il nuovo impianto amplia inoltre le possibilità di utilizzo dell'illuminazione dello stadio. L'implementazione di un sistema di controllo centralizzato basato su tecnologia DMX e l'installazione di quattro proiettori a testa rotante, consentirà la regolazione dei flussi luminosi e l'accensione di ogni singolo corpo illuminante delle torri faro e di programmare scenografie di luce ed effetti scenici, rendendo l'impianto utilizzabile anche in occasione di eventi.Ora il Braglia è veramente pronto per ospitare le partite di campionato a partire dalla prossima, la terza di serie B Ma la prima in casa per il Modena Calcio. Una prima che già conferma il raggiungimento della soglia degli oltre 10.000 spettatori in un pomeriggio che si prospetta già come spettacolo quantomeno di nuove luci.