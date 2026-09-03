Le olimpiadi dei centri estivi: 600 bimbi festeggiano

È stata un successo anche l'edizione 2026 delle Olimpiadi dei Centri Estivi, come sempre organizzate da Uisp e World Child di nuovo nella cornice polifunzionale dello Sport Village di via Cassiani 161, Modena. Nonostante il rinvio da luglio a settembre per le proibitive condizioni meteo, centinaia di bambini, oltre 600, provenienti da tutti i centri estivi della provincia si sono sfidati per tutta la mattinata e parte del pomeriggio in giochi e attività in oltre 15 postazioni. Con la sorpresa di ritrovarsi a fare foto e a farsi firmare magliette e cappellini da Gaston Brugman, il centrocampista del Modena ospite d'onore della giornata assieme all'assessore allo sport Andrea Bortolamasi e alla presidente Uisp Modena Vera Tavoni. 'Enti come Uisp e associazioni come World Child ci aiutano a mantenere viva l'offerta sportiva con momenti di socialità irrinunciabili' - ha detto l'assessore del Comune di Modena. Gli ha fatto eco Vera Tavoni: 'Le Olimpiadi sono ormai un momento consolidato della nostra estate, e grazie alla rete di centri estivi di World Child, capillare su tutto il territorio cittadino e provinciale, sono riuscite a essere un grande successo anche quest'anno, pur col rinvio a settembre per le condizioni di caldo proibitive che avevamo a luglio'.

