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MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

MotoGp, Marc Marquez vince davanti ad Acosta e Bezzecchi

Bezzecchi si tiene dietro Alex Marquez e il leader della classifica piloti Jorge Martin 

1 minuto di lettura

Marc Marquez (Ducati) vince il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo completa la doppietta con la Sprint e precede al traguardo un sorprendente Pedro Acosta (Ktm). Il terzo gradino del podio va a Marco Bezzecchi (Aprilia), che si tiene dietro Alex Marquez (Ducati Gresini) e il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia).

Buona sesta piazza per Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), al rientro dopo due mesi ai box per infortunio, davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) ed Enea Bastianini (Ktm Tech3). Completano la top ten Diogo Moreira (Honda LCR) e Brad Binder (Ktm). Caduta per Francesco Bagnaia (Ducati) mentre si trovava in settima posizione.

Foto Italpress

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