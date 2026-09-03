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Modena, dà in escandescenza dopo diverbio in hotel: senzatetto fermato col taser

Modena, dà in escandescenza dopo diverbio in hotel: senzatetto fermato col taser

L'individuo aveva improvvisamente reagito sputando verso un impiegato, per poi mostrare un coltellino multiuso

1 minuto di lettura

Ieri pomeriggio i carabinieri di Modena sono intervenuti presso un hotel della città dove un uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, si era presentato pretendendo la restituzione di un pacco rimasto in deposito dopo il suo soggiorno. Di fronte alla richiesta di attendere per le verifiche del caso, l'individuo aveva improvvisamente reagito sputando verso un impiegato, per poi mostrare un coltellino multiuso e sferrare alcuni pugni contro la vetrata d'ingresso prima di allontanarsi a piedi.

La descrizione dell’uomo aveva evidenziato dettagli singolari, in quanto indossava ciabatte ed era costretto a deambulare con una stampella, a causa di un'andatura claudicante.

Le pattuglie lo hanno rintracciato poco dopo nei pressi di un centro per le dipendenze. All'arrivo dei militari, in forte stato di alterazione psicofisica, il sospettato ha opposto resistenza brandendo minacciosamente la stampella. Di fronte al rifiuto di sottoporsi al controllo, un carabiniere ha attivato la pistola ad impulsi elettrici inducendololo immediatamente a desistere e a stendersi a terra.

La conseguente perquisizione ha permesso di rinvenire nella tasca dei pantaloni un coltello multiuso in acciaio con lama di 6,5 centimetri, subito sottoposto a sequestro.

Durante le attività emergeva che l'uomo è attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, con obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria.

E' stato denunicato per minaccia a Pubblico Ufficiale e porto ingiustificato di armi atti ad offendere.

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