Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Esposto in Procura: l’Osservatorio Civico chiede accertamenti sul disastro Eco.ge.ri di Finae Emilia

Esposto in Procura: l’Osservatorio Civico chiede accertamenti sul disastro Eco.ge.ri di Finae Emilia

Il Comitato diffida inoltre il Comune dal concedere il riavvio dell'attività

1 minuto di lettura

'L’Osservatorio Civico “Ora Tocca a Noi” ha depositato presso la Procura della Repubblica di Modena un esposto-denuncia relativo al grave incendio che il 7 agosto ha devastato lo stabilimento Eco.ge.ri S.r.l. di Finale Emilia. L’atto, presentato il 31 agosto, punta ad attivare la magistratura affinché vengano accertati eventuali profili di responsabilità penale e amministrativa nella gestione del sito, nella natura delle emissioni sprigionate dal rogo e nella tempestività dei controlli ambientali da parte degli enti preposti2. A renderlo noto Maurizio Poletti, portavoce dell’Osservatorio Civico “Ora Tocca a Noi”,

Secondo l’Osservatorio, l’iniziativa in sede penale rappresenta un passaggio necessario per tutelare la salute pubblica e garantire la salvaguardia del territorio, già messo a dura prova dall’incendio e dalle sue conseguenze. 'A destare particolare preoccupazione - afferma Poletti - è l’assenza, a settimane dall’evento, di comunicazioni ufficiali riguardo a un eventuale sequestro giudiziario dell’impianto e dell’area colpita. Per l’organizzazione, il sequestro costituirebbe una misura preliminare imprescindibile per preservare lo stato dei luoghi e consentire accertamenti tecnici accurati.

Parallelamente all’azione in Procura, l’Osservatorio ha notificato una diffida formale all’Amministrazione comunale di Finale Emilia, chiedendo che non venga autorizzata alcuna ripartenza dell’attività né adottata alcuna variante urbanistica senza garanzie totali, trasparenti e verificabili per la cittadinanza. L’organizzazione ha inoltre richiesto di essere informata su ogni sviluppo delle indagini, riservandosi ulteriori iniziative nelle sedi competenti.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Stampa e sistema Modena, così Fondazione e Carimonte si sono comprati una fetta della Gazzetta

Articoli Recenti Caso Esposito, sindaco querelato per diffamazione, botta e risposta tra avvocati

Caso Esposito, sindaco querelato per diffamazione, botta e risposta tra avvocati

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

'Carimonte, Fondazione di Modena, Trombone: chi guadagna nell'investire su Gazzetta e Carlino?'

'Carimonte, Fondazione di Modena, Trombone: chi guadagna nell'investire su Gazzetta e Carlino?'

Modena, dopo la fuga di Minganti, Mezzetti dice basta alle sperimentazioni: ipotesi Roberto Solomita

Modena, dopo la fuga di Minganti, Mezzetti dice basta alle sperimentazioni: ipotesi Roberto Solomita