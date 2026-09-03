Esposto in Procura: l’Osservatorio Civico chiede accertamenti sul disastro Eco.ge.ri di Finae Emilia

'L’Osservatorio Civico “Ora Tocca a Noi” ha depositato presso la Procura della Repubblica di Modena un esposto-denuncia relativo al grave incendio che il 7 agosto ha devastato lo stabilimento Eco.ge.ri S.r.l. di Finale Emilia. L’atto, presentato il 31 agosto, punta ad attivare la magistratura affinché vengano accertati eventuali profili di responsabilità penale e amministrativa nella gestione del sito, nella natura delle emissioni sprigionate dal rogo e nella tempestività dei controlli ambientali da parte degli enti preposti2. A renderlo noto Maurizio Poletti, portavoce dell’Osservatorio Civico “Ora Tocca a Noi”,

Secondo l’Osservatorio, l’iniziativa in sede penale rappresenta un passaggio necessario per tutelare la salute pubblica e garantire la salvaguardia del territorio, già messo a dura prova dall’incendio e dalle sue conseguenze. 'A destare particolare preoccupazione - afferma Poletti - è l’assenza, a settimane dall’evento, di comunicazioni ufficiali riguardo a un eventuale sequestro giudiziario dell’impianto e dell’area colpita. Per l’organizzazione, il sequestro costituirebbe una misura preliminare imprescindibile per preservare lo stato dei luoghi e consentire accertamenti tecnici accurati.

Parallelamente all’azione in Procura, l’Osservatorio ha notificato una diffida formale all’Amministrazione comunale di Finale Emilia, chiedendo che non venga autorizzata alcuna ripartenza dell’attività né adottata alcuna variante urbanistica senza garanzie totali, trasparenti e verificabili per la cittadinanza. L’organizzazione ha inoltre richiesto di essere informata su ogni sviluppo delle indagini, riservandosi ulteriori iniziative nelle sedi competenti.



