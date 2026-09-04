Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Amministrazione 2027 a Modena, dopo la sconfitta a Vignola Avs gioca d'anticipo: 'Serve tavolo provinciale'

Amministrazione 2027 a Modena, dopo la sconfitta a Vignola Avs gioca d'anticipo: 'Serve tavolo provinciale'

Trande: 'La bruciante sconfitta di Vignola, nel giugno di quest’anno, insieme ad altri segnali, nazionali e locali, sembra non sia stata compresa'

3 minuti di lettura

'Nel 2027 in provincia di Modena si voterà per nove comuni, tre dei quali sopra i 15.000 abitanti e quindi con il doppio turno, cinque a guida di centrosinistra. La bruciante sconfitta di Vignola, nel giugno di quest’anno, insieme ad altri segnali, nazionali e locali, sembra non sia stata compresa sino in fondo da una parte del centro-sinistra. Omissioni di analisi e, sin qui, assenza di confronto tra le forze progressiste e democratiche lasciano immaginare che si voglia affrontare la tornata elettorale con uno schema molto pericoloso che prevede un eccesso di continuità programmatica, di candidature e con le altre componenti, oltre il partito maggiore, il Pd, in ruoli ancillari. Insomma, mi si perdoni la semplificazione: il Pd ci mette i candidati sindaci e gli altri ci mettono solo i voti'. Così Paolo Trande, consigliere regionale Alleanza Verdi e Sinistra Emilia-Romagna.

 

'Se è così, il rischio di uscirne sconfitti, come è accaduto a Vignola, è molto alto. Se non si affrontano le sfide, ognuna delle nove, mettendo al centro programmi capaci di segnare una netta discontinuità sui temi del lavoro e dei salari, della salute, del ruolo del pubblico nei “beni comuni”, del cambiamento climatico, del diritto alla casa e dei diritti sociali e civili in generale, non ci sono vittorie scontate.

Spazio ADV dedicata a novisad
Così come serve una nuova idea di sviluppo, sostenibile e quindi meno “sviluppista a ogni costo”, che metta al centro il contrasto alla cementificazione e al consumo di suolo, la qualità urbana e ambientale e il benessere delle comunità. Anche il confronto sulle candidature a sindaco va avviato senza automatismi e senza ipoteche. Altro elemento rilevante sarà l’eventuale, ipotizzato da alcuni, abbinamento con le elezioni politiche nazionali che, al momento, vede la coalizione progressista ancora come un cantiere aperto - continua Trande -. Il tempo passa, mancano pochi mesi. Il confronto programmatico a partire da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, M5S, moderati anti-destra e, noi aggiungiamo e auspichiamo, Partito della Rifondazione Comunista non sarà semplice, così come il confronto sulle candidature a sindaco. Ma proprio per questo servono unità e coraggio. La situazione economica e sociale, a partire da disuguaglianze e precarietà in crescita, e gli effetti del cambiamento climatico, dalle ondate di calore agli eventi estremi, richiedono “radicalità di governo” nei progetti, il massimo dell’unità possibile e la generosità necessaria a favorire pari dignità e pluralismo tra tutte le forze politiche alternative alla destra.
Rompere l’unità sarebbe un errore grave, per i comuni al voto e per le ricadute sulla costituenda coalizione nazionale, che nessuna forza democratica e progressista può assumersi. Ma questo anelito all’unità non può diventare l’alibi per ultimatum, forzature o riproposizioni di candidature magari appartenenti ad altre fasi storico-politiche'.

 

'Ritengo essenziale ed utile, perciò, che si istituisca un tavolo provinciale per la definizione delle linee guida alla base del confronto, ovviamente specifico e autonomo, nei diversi nove comuni, con spirito inclusivo, apertura, pluralismo e senso della strategicità del compito che abbiamo dinanzi, per le comunità locali al voto e per l’obiettivo nazionale di sconfiggere la pessima e incapace destra al governo' - chiude Trande.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Sicurezza Modena, ampliare le zone rosse dimostra che il problema esiste: serve svolta sull'immigrazione'

'Sicurezza Modena, ampliare le zone rosse dimostra che il problema esiste: serve svolta sull'immigrazione'

Modena, la scuola riparte sulle spalle dei precari: sono oltre 2000

Modena, la scuola riparte sulle spalle dei precari: sono oltre 2000

Sicurezza a Modena, Zone rosse estese anche a via Gallucci

Sicurezza a Modena, Zone rosse estese anche a via Gallucci

Stadio Braglia, e nuova luce sia

Stadio Braglia, e nuova luce sia

Caso Esposito, sindaco querelato per diffamazione, botta e risposta tra avvocati

Caso Esposito, sindaco querelato per diffamazione, botta e risposta tra avvocati

Istituto Corni, aperta la nuova palazzina: più spazi e servizi per una scuola che cresce

Istituto Corni, aperta la nuova palazzina: più spazi e servizi per una scuola che cresce

Articoli più Letti Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Articoli Recenti Esposto in Procura: l’Osservatorio Civico chiede accertamenti sul disastro Eco.ge.ri di Finale Emilia

Esposto in Procura: l’Osservatorio Civico chiede accertamenti sul disastro Eco.ge.ri di Finale Emilia

'Carimonte, Fondazione di Modena, Trombone: chi guadagna nell'investire su Gazzetta e Carlino?'

'Carimonte, Fondazione di Modena, Trombone: chi guadagna nell'investire su Gazzetta e Carlino?'

Modena, dopo la fuga di Minganti, Mezzetti dice basta alle sperimentazioni: ipotesi Roberto Solomita

Modena, dopo la fuga di Minganti, Mezzetti dice basta alle sperimentazioni: ipotesi Roberto Solomita

'Dig Festival, tanti soldi pubblici, ma pluralismo negato da anni'

'Dig Festival, tanti soldi pubblici, ma pluralismo negato da anni'