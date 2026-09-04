Modena Calcio, Rivetti travolto dall'entusiasmo gialloblù

Rivetti, sorridendo e con un pizzico di commozione, ha dovuto interrompere i cori per poter iniziare a parlare. Un siparietto spontaneo, quasi teatrale, che ha raccontato meglio di qualsiasi discorso il legame tra società e pubblico. Nelle sue parole, poi, la consueta miscela di soddisfazione e prudenza: le due vittorie nelle prime due giornate, entrambe in trasferta, sono motivo di orgoglio, ma il presidente ha ribadito che il campionato è “lunghissimo e difficilissimo”, da affrontare “come fa un maratoneta, gestendo la fatica”. “Noi dobbiamo diventare grandi maratoneti”, ha detto, prima di chiudere con il suo ormai proverbiale urlo: “Avanti Modena”.
La passerella dei giocatori ha completato la cornice. Mister Galloppa, sul palco del principale teatro degli eventi estivi modenesi, ha accompagnato una squadra che si è presentata al pubblico al completo, inginocchiandosi in omaggio ai tifosi e ricreando un frammento di stadio.
Un elemento inatteso, che non è passato inosservato ai presenti, è stata l’assenza, sul palco, del nuovo direttore sportivo Andrea Bonato presente in platea. Nessun intervento, nessuna nonostante la sua importanza nella costruzione della squadra protagonista della presentazione.