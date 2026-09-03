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Amianto, buone notizie da Spilamberto: bonificata la baracca di via Ponte Marianna

Amianto, buone notizie da Spilamberto: bonificata la baracca di via Ponte Marianna

La vicinanza a luoghi frequentati aveva portato l’Ona a chiedere particolare attenzione nella verifica delle condizioni del manufatto

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Buone notizie da Spilamberto. Anni fa era stata segnalata una baracca con possibile presenza di amianto. Oggi giunge un aggiornamento della notizia diffusa precedentemente: ossia che l’area di via Ponte Marianna ora risulta bonificata. E’ qui che nel 2023, era stata evidenziata la presenza di una vecchia baracca con una copertura che appariva potenzialmente riconducibile a cemento-amianto.

La vicenda era stata portata all’attenzione del Comune dalla sezione di Carpi dell’Osservatorio Nazionale Amianto (Ona), dopo una segnalazione ricevuta da alcuni cittadini.

A distanza di tempo, arriva dunque l’esito più importante: il manufatto e i materiali segnalati sono stati rimossi e l’area è stata oggetto di bonifica.


La situazione era stata documentata nell’aprile 2023, quando il coordinatore di ONA Carpi, Mirco Zanoli, aveva effettuato un sopralluogo nell’area di via Ponte Marianna. L’Ona aveva quindi interessato l’amministrazione comunale, chiedendo di verificare la situazione e, qualora fosse stata confermata la presenza di amianto, di adottare le misure necessarie per la sicurezza dell’area.

È importante sottolineare che quelle erano valutazioni e richieste formulate sulla base di una segnalazione e di un sopralluogo, mentre l’accertamento della composizione dei materiali e le eventuali procedure di bonifica spettano agli enti e agli operatori competenti. Uno degli elementi che aveva motivato la segnalazione riguardava la posizione della struttura. La baracca si trovava nelle vicinanze della strada. Nella zona erano presenti anche strutture frequentate dalla comunità e il tratto stradale poteva essere percorso da persone a piedi. Proprio la vicinanza a luoghi frequentati aveva portato l’Ona a chiedere particolare attenzione nella verifica delle condizioni del manufatto.

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