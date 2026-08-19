Sassuolo, precipita dal quarto piano mentre annaffia le piante: muore a 81 anni

Tragedia questa mattina a Sassuolo. Una donna di 81 anni è precipitata dal quarto piano della propria abitazione in via XX settembre, intorno alle 11.30. La vittima è Maria Antonietta Piludu. A quanto pare la donna era intenta a innaffiare le piante di casa con una scala per raggiungere alcuni vasi in alto, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana.

In via XX settembre sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri.