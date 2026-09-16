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Carpi, viaggio in Cina di sindaco e Capo di gabinetto: il Comune spende 2400 euro di volo più spese documentate

Carpi, viaggio in Cina di sindaco e Capo di gabinetto: il Comune spende 2400 euro di volo più spese documentate

Il gruppo, partito il 14 settembre, tornerà in patria domenica 20 settembre dopo aver visitato Shanghai e la regione autonoma del Guangxi

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Prosegue il viaggio in Cina per il sindaco di Carpi Riccardo Righi, insieme al capo di Gabinetto Stefano Artioli e una delegazione che comprende Aimag, Opas (il cui direttore generale è il neopresidente di Aimag), Garc e Cna.

Il gruppo, partito il 14 settembre, tornerà in patria domenica 20 settembre dopo aver visitato Shanghai e la regione autonoma del Guangxi. La visita, su invito dell’Associazione d’amicizia italo-cinese di Modena, 'ha l’obiettivo di approfondire il confronto tra amministrazioni e rafforzare le relazioni culturali e accademiche tra i due territori' - si legge in una nota del Comune di Carpi.

'Nel distretto di Baoshan, a Shanghai, il sindaco ha incontrato i rappresentanti dell’amministrazione locale per un confronto sui rispettivi sistemi amministrativi, sulle trasformazioni urbane e sulle prospettive economiche e demografiche delle città. Nel programma anche visite a una scuola superiore di industrial design, a un centro di ricerca e sviluppo che riunisce università, istituzioni pubbliche e imprese e a un incubatore pubblico dedicato alla nascita e allo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali. Al centro degli incontri, in particolare, le applicazioni della robotica, dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie.

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La delegazione ha inoltre visitato una società pubblica operante nei settori dell’ambiente, dell’economia circolare, dei servizi urbani e delle smart city, insieme a un impianto per il trattamento dei rifiuti e la produzione di energia e biogas. La missione prosegue a Nanning, nella regione del Guangxi, con la partecipazione alla China-Asean Expo, e con la visita all’università con la quale è stato avviato un percorso di collaborazione insieme a UniMoRe. Il confronto riguarderà anche la possibilità di sviluppare opportunità di scambio e mobilità internazionale con il coinvolgimento del Polo universitario di Carpi'.

Oltre ai 2400 euro di costi per il volo, il Comune di Carpi sostiene le altre spese di viaggio-rimborso documentate, anche se la delibera non quantifica un importo ulteriore e demanda al dirigente l'impegno della spesa, mentre vitto e alloggio sono a carico delle istituzioni cinesi.

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