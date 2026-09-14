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Festa del Racconto di Carpi, dal Comune 17mila euro in pubblicità: ecco a chi vanno i soldi

Festa del Racconto di Carpi, dal Comune 17mila euro in pubblicità: ecco a chi vanno i soldi

Da Notizie a ModenaToday, dalla Gazzetta di Modena a Radio Bruno, da Voce al Resto del Carlino, passando per Trc

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Dal 30 settembre al 4 ottobre si terrà a Carpi la 'Festa del Racconto'.

I servizi di organizzazione, programmazione artistico-letteraria, comunicazione, promozione e social media managing di tale Festa del Racconto 2026 sono stati affidati a Sonia Folin, la quale ha subappaltato i servizi di comunicazione e promozione a Mediamente Com srl di Modena, per 8500 euro Iva compresa.

Ebbene, come si legge in una recente determina firmata dal dirigente Giovanni Lerenzini, la subappaltatrice Mediamente ha 'predisposto e condiviso con l'Amministrazione il Piano recante l'elenco dei nominativi, delle testate e dei canali d'informazione individuati per la campagna di promozione pubblicitaria'.

A chi vanno dunque i soldi del Comune per la pubblicità dell'evento. Complessivamente lo stanziamento è di 17.171, 50 euro.

Ecco nel dettaglio tutti i beneficiari, con la giustificazione riportata in determina.

ARBOR CARPENSIS SRL: promozione pubblicitaria su 'Notizie Settimanale' per 244 euro.

CAIRORCS MEDIA: promozione pubblicitaria stampa e digital ('La Lettura', 'Corriere di Bologna') per 3.660 euro.

CITYNEWS SPA: promozione pubblicitaria 'Event Article' su ModenaToday per 1.464 euro.

A. MANZONI & C.SPA: promozione pubblicitaria stampa e digital ('La Repubblica', 'Gazzetta di Modena', 'Tuttolibri') per 6.093, 90 euro.

MULTIRADIO SRL: promozione pubblicitaria radiofonica (Radio Bruno, Radio Stella) e stampa ('Tempo') per 2.110,60 euro.

SOCIETA' EDITORIALE D.& F. SRL: promozione pubblicitaria su 'Voce' (cartaceo, website, newsletter) per 1220 euro.

SPEED - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL: promozione pubblicitaria stampa e online su 'Il Resto del Carlino' per 1586 euro.

TRMEDIA SRL: promozione pubblicitaria su TRC Modena (ripresa e ospitata) per 793 euro.

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