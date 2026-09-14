Modena, un nuovo chiosco al Parco Ferrari nel nome dell'accoglienza: è gestito dalla Cooperativa L'Angolo

È stato inaugurato sabato, il bar-chiosco Mogoyà al parco Ferrari di Modena, assegnato in gestione alla Cooperativa sociale l’Angolo (canone a base d'asta 19mila euro l'anno).“Mogoyà”: è un termine del dialetto bambara che indica l’attitudine all'accoglienza, alla socialità e al senso di comunità, ma anche un luogo in cui ci si sente accolti come a casa. 'Mogoyà sarà infatti uno spazio di comunità, incontro e inclusione, in continuità con la missione che la cooperativa persegue sul territorio modenese' - fa sapere il Comune. Ricordiamo che lo scorso anno la stessa cooperativa ha acquistato la proprietà del famoso residence di via delle Costellazioni.Alla nuova apertura, insieme a tanti cittadini, hanno preso parte il sindaco Massimo Mezzetti, l’assessore al Patrimonio Giulio Guerzoni, la presidente del Quartiere 4 Maria Teresa Rubbiani e i referenti della cooperativa.'Pur tra limiti ancora da superare - dichiara il sindaco Mezzetti - continuiamo tenacemente a lavorare per migliorare e aumentare la vivibilità dei nostri parchi. La riapertura del chiosco al parco Ferrari è molto importante e molto attesa. Abbiamo cercato di fare il prima possibile, purtroppo non siamo riusciti a permettere la riapertura per l'estate perché era necessario rinnovare la gestione, improvvisamente interrotta, bandendo una gara pubblica che, per quanto di breve durata come in questo caso ha comunque necessitato dei tempi dettati dalle norme.Di questo siamo ovviamente dispiaciuti ma ora l'obiettivo è raggiunto e il chiosco apre proprio in questo fine settimana in cui il parco è animato da una nuova edizione di Mutina Boica che richiama sempre tanto pubblico. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato a partire dalla nostra struttura comunale del Patrimonio e auguro buon lavoro al personale della cooperativa L'Angolo che assume la gestione del chiosco'.'Siamo soddisfatti dell’esito della procedura pubblica effettuata come Patrimonio – afferma l’assessore Guerzoni – perché è arrivata una realtà conosciuta a Modena che ha mostrato entusiasmo e ha dichiarato da subito di voler collaborare al 100 per 100 con l’Amministrazione comunale. Ci aspettiamo che questa nuova gestione possa far ritrovare un punto di riferimento chiaro e certo alle famiglie e a tutti i modenesi che frequentano il parco. Come Comune abbiamo anche rifatto la copertura dell’area spettacoli collocata a fianco del chiosco per consentire una migliore fruizione di tutti gli spazi”.Mirella Margarino, presidente della Cooperativa Sociale L'Angolo, sottolinea che “con Mogoyà viene aperto alla città un luogo che è prima di tutto un'idea di comunità.Vogliamo che non sia solo un chiosco-bar aperto a tutti, ma un presidio concreto e vivo nel cuore del parco Enzo Ferrari, un luogo in cui il gesto quotidiano di un caffè diventa occasione di incontro tra le tante comunità che vivono il nostro territorio. Ringrazio quanti hanno reso possibile questo momento e invito tutta la città a vivere questa riapertura con noi'.La gestione del chiosco-bar e delle attività di animazione dell’area è stata assegnata alla cooperativa per sei anni, eventualmente rinnovabili per altri sei, attraverso avviso pubblico promosso a inizio estate dal servizio Patrimonio del Comune di Modena.