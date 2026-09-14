Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Lutto a Modena per la morte del sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi. Sclavi è deceduto dopo una lunga malattia: aveva 53 anni.

Effettivo alla Digos di Modena, da agente ha prestato servizio in Sottosezione a Modena Nord e si è occupato della scorta di tanti politici e personaggi pubblici del territorio. In questi anni ha affrontato con coraggio la malattia, sempre accompagnato dalla moglie Rossana. I funerali saranno si terranno domani, martedì 15 settembre, alle 10 presso la chiesa Sacra Famiglia di via Vaciglio Centro 280 a Modena.