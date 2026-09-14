Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Modena, è morto il sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi: aveva 53 anni

Effettivo alla Digos di Modena, da agente ha prestato servizio in Sottosezione a Modena Nord, i funerali saranno si terranno domani

1 minuto di lettura

Lutto a Modena per la morte del sovrintendente della Polizia di stato Gionata Sclavi. Sclavi è deceduto dopo una lunga malattia: aveva 53 anni.

Effettivo alla Digos di Modena, da agente ha prestato servizio in Sottosezione a Modena Nord e si è occupato della scorta di tanti politici e personaggi pubblici del territorio. In questi anni ha affrontato con coraggio la malattia, sempre accompagnato dalla moglie Rossana. I funerali saranno si terranno domani, martedì 15 settembre, alle 10 presso la chiesa Sacra Famiglia di via Vaciglio Centro 280 a Modena.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il gran finale di Mutina Boica: a migliaia per la rievocazione conclusiva

Il gran finale di Mutina Boica: a migliaia per la rievocazione conclusiva

Attentato 16 maggio, il ministro in realtà non escluse la matrice terroristica: lo scontro politico che svilisce i fatti

Attentato 16 maggio, il ministro in realtà non escluse la matrice terroristica: lo scontro politico che svilisce i fatti

Ganaceto, incendio alla scuola dell'infanzia: nessun ferito

Ganaceto, incendio alla scuola dell'infanzia: nessun ferito

A Modena si può dire tutto: basta non dirlo

A Modena si può dire tutto: basta non dirlo

Ambrosino salva il Modena sul finale: 1-1 contro il Sudtirol

Ambrosino salva il Modena sul finale: 1-1 contro il Sudtirol

'Zona rossa in via Gallucci, sì alla sicurezza praticata: il Pd ascolti i residenti'

'Zona rossa in via Gallucci, sì alla sicurezza praticata: il Pd ascolti i residenti'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Lutto: scomparso il professore di Psichiatria Gian Paolo Guaraldi, cordoglio Unimore

Lutto: scomparso il professore di Psichiatria Gian Paolo Guaraldi, cordoglio Unimore

A migliaia al parco Ferrari per Mutina Boica

A migliaia al parco Ferrari per Mutina Boica

La violenza oltre il genere, e quella invisibile sugli uomini

La violenza oltre il genere, e quella invisibile sugli uomini

Tango e neurologia: a Medolla una serata dedicata alla tangoterapia

Tango e neurologia: a Medolla una serata dedicata alla tangoterapia