Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lutto: scomparso il professore di Psichiatria Gian Paolo Guaraldi, cordoglio Unimore

Lutto: scomparso il professore di Psichiatria Gian Paolo Guaraldi, cordoglio Unimore

Aveva 91 anni, figura di primo piano nella storia della medicina e della ricerca psichiatrica dell'Ateneo

2 minuti di lettura
L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha comunicato con profondo cordoglio la scomparsa del Professor Gian Paolo Guaraldi, Professore Emerito di Psichiatria e figura di primo piano nella storia della medicina e della ricerca psichiatrica dell'Ateneo.
Nato a Lugo di Romagna nel 1935, dopo gli studi classici a Rimini si laureò a ventitré anni all'Università di Bologna con il massimo dei voti, discutendo una tesi in Psicologia sperimentale. Nel gennaio 1960 si trasferì a Modena al seguito del suo maestro, il Professor Romolo Rossini, iniziando un legame con l'Università modenese destinato a durare per tutta la sua vita professionale.

Nel 1978 divenne Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile e, l'anno successivo, di Psichiatria. Nel corso della sua lunga attività accademica promosse il Dottorato di ricerca in Psicobiologia dell'Uomo e istituì il Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, contribuendo alla formazione di generazioni di medici, ricercatori e professionisti della salute.
Clinico, docente e ricercatore, Guaraldi ha lasciato una produzione scientifica di oltre cinquecento pubblicazioni e ha ricoperto numerosi incarichi accademici, istituzionali e nelle società scientifiche, tra i quali per oltre vent'anni la presidenza della Sezione 'Adolescenza' della Società Italiana di Psichiatria.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Nel 2010 gli è stato conferito il titolo di Professore Emerito.

La sua concezione della psichiatria poneva al centro la persona e la sua storia, nella convinzione che il sapere scientifico dovesse dialogare con la psicologia, la sociologia, l'etica e con una più ampia comprensione della condizione umana. Un'impostazione che ha segnato profondamente la sua attività clinica e scientifica e il suo insegnamento. A questa visione si accompagnò un costante impegno civile per la pace e la solidarietà, espresso anche nell'accoglienza e nell'attenzione verso le persone più fragili.
'La Rettrice Rita Cucchiara, gli Organi di Ateneo e l'intera comunità universitaria di Unimore - si legge in una nota dell'ateneo - si stringono ai familiari del Professor Guaraldi, ai suoi allievi, alle colleghe e ai colleghi e a quanti ne hanno condiviso il percorso, ricordandone con riconoscenza il lungo e autorevole contributo alla crescita dell'Ateneo e alla formazione di generazioni di studiosi e professionisti'.

Messaggi di cordoglio sono giunti in redazione dall'Azienda Ospedaliera Universitaria e dal Partito Democreatico della città di Modena.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Inquinanti e clima: la ricerca di Marco Crialesi, di Unimore, finanziata con 1,5 milioni

Inquinanti e clima: la ricerca di Marco Crialesi, di Unimore, finanziata con 1,5 milioni

Laureati Medicina e Infermieristica Unimore: disoccupazione a zero

Laureati Medicina e Infermieristica Unimore: disoccupazione a zero

Unimore entra nella rete europea CECAM per le simulazioni molecolari

Unimore entra nella rete europea CECAM per le simulazioni molecolari

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Modena, Unimore dà il via libera all'Intelligenza artificiale per scrivere le tesi di laurea

Il team More Modena Racing di Unimore torna sul podio a Silverstone

Il team More Modena Racing di Unimore torna sul podio a Silverstone

UniMore: un progetto dedicato a chi studia e lavora

UniMore: un progetto dedicato a chi studia e lavora

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Ganaceto, incendio alla scuola dell'infanzia: nessun ferito

Ganaceto, incendio alla scuola dell'infanzia: nessun ferito

A migliaia al parco Ferrari per Mutina Boica

A migliaia al parco Ferrari per Mutina Boica

La violenza oltre il genere, e quella invisibile sugli uomini

La violenza oltre il genere, e quella invisibile sugli uomini

Tango e neurologia: a Medolla una serata dedicata alla tangoterapia

Tango e neurologia: a Medolla una serata dedicata alla tangoterapia