Il Circolo Medico “M. Merighi” di Mirandola, in occasione del 65° anniversario della fondazione, organizza una serata aperta al pubblico dedicata alla tangoterapia e al suo rapporto con le patologie neurologiche. L’appuntamento è in programma giovedì 17 settembre 2026 alle ore 20.30, presso la Sala Conferenze dell’Hotel La Cantina, in via Statale 179 a Medolla. Il tema della serata sarà affrontato dal punto di vista medico-scientifico dal dottor Mario Santangelo, Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia Carpi Mirandola, con una relazione dal titolo “Tangoterapia e patologie neurologiche”. L’incontro prevede anche un contributo esperienziale del dottor Paolo Rebecchi e l’intervento di Glizia Flautini, Maestra di Tango Argentino, che approfondirà gli aspetti legati alla pratica e all’esperienza del tango. A seguire è prevista una performance dei tangheri di Art&Tango, che porterà sul palco la dimensione artistica e gestuale del tango argentino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di proporre al pubblico un momento di divulgazione e confronto su un approccio che mette in relazione movimento, musica, coordinazione e socialità, approfondendo le possibili applicazioni della tangoterapia nell’ambito delle patologie neurologiche. La serata rientra nel programma delle iniziative promosse dal Circolo Medico “M. Merighi” per celebrare i suoi 65 anni di attività, un traguardo che rappresenta un importante momento di riflessione sul ruolo svolto dall’associazione nella diffusione della cultura e dell’informazione medico-sanitaria sul territorio. L’evento è realizzato in collaborazione con Art&Tango. La serata è aperta al pubblico.
Tango e neurologia: a Medolla una serata dedicata alla tangoterapia
Il Circolo Medico Merighi di Mirandola celebra i 65 anni dalla fondazione con un incontro aperto al pubblico
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