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Terrorismo, Modena ha ricordato le vittime dell'11 settembre e con loro Monica Esposito

Terrorismo, Modena ha ricordato le vittime dell'11 settembre e con loro Monica Esposito

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti alla cerimonia di commemorazione al monumento delle Twin Towers con il nuovo console Usa Joseph Tordella

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Le migliaia di vittime causate dagli attacchi terroristici che 25 anni fa, l’11 settembre 2001, colpirono gli Stati Uniti sono state commemorate questa mattina, venerdì 11 settembre, nella cerimonia che si è svolta in piazza Manzoni con la partecipazione anche del nuovo console statunitense Joseph Tordella.

'L'anniversario dell'11 settembre ha sempre un valore particolare, quest'anno per Modena lo ha ancora di più perché questa città ha vissuto un grave attentato che ha portato anche ad una vittima, Monica Esposito e persone ferite in modo gravissimo – ha detto il sindaco Massimo Mezzetti – così come quel giorno ha rappresentato uno spartiacque nel mondo perché ne sono conseguite guerre e altri attacchi del terrorismo internazionale, anche per Modena il 16 maggio è una data che segna un prima e un dopo, perché se la vita è ricominciata fin dalle prime ore successive come è giusto che sia, avvertiamo sempre dentro di noi un sentimento che fa riemergere quella ferita, la prima città in Italia che ha subito un attentato di questo genere'.

Alla cerimonia è intervenuta anche la prefetta di Modena Fabrizia Triolo e i rappresentanti dei Lions. Il monumento che ricorda il crollo delle Torri gemelle del World Trade Center di New York, infatti, è stato donato dal Lions Club Modena Estense. Dopo il saluto iniziale del presidente Floriano Prampolini è intervenuto Loris Baraldi, Governatore Lions del Distretto 108 Tb.

La cerimonia si è conclusa, come da tradizione, con la deposizione delle corone da parte delle autorità alla base del monumento che ricorda le Twin Towers ed è stata accompagnata dalla sirena dei Vigili del fuoco e da un minuto di silenzio.

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