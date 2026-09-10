“Anche Giove Pluvio, a quanto pare, ha voluto la sua parte di Britannia romana”, hanno scritto gli organizzatori di Mutina Boica annunciando lo stop ai concerti serali per via del meteo avverso. Ma l’apertura della manifestazione, al Parco Ferrari di Modena, procede comunque: quattro giorni di rievocazioni, spettacoli e vita da accampamento romano-britannico, con la pioggia che diventa quasi parte della scenografia.
Nel pomeriggio, dalle 18, il festival accoglierà il pubblico con un brindisi inaugurale ai bar dell’area, dove saranno alzati calici, corni e il nuovo bicchiere ufficiale della rassegna. Attorno, prenderà vita il Villaggio dei Ghiottoni, il Mercato Artigianale, e gli spettacoli del TSA – Teatro Storico d’Azione, tra cui la prima assoluta di “Quondam Rex. Alle origini del mito di Re Artù”.
Spazio anche al gioco e alla narrazione con le sessioni di ruolo “Sulle orme di Boudicca, la regina guerriera”, curate da Viaggiatori Coi Dadi, che porteranno i partecipanti dentro le atmosfere della Britannia ribelle.
Per quattro giorni, Modena ospiterà così “un pezzo di frontiera romano-britannica”, come sottolineano gli organizzatori, pioggia compresa. Un invito a vivere la storia, la comunità e la festa, nonostante il cielo capriccioso.
La pioggia non ferma l'avvio di Mutina Boica
Inaugurazione confermata con tutte le attività escluso il concerto serale
“Anche Giove Pluvio, a quanto pare, ha voluto la sua parte di Britannia romana”, hanno scritto gli organizzatori di Mutina Boica annunciando lo stop ai concerti serali per via del meteo avverso. Ma l’apertura della manifestazione, al Parco Ferrari di Modena, procede comunque: quattro giorni di rievocazioni, spettacoli e vita da accampamento romano-britannico, con la pioggia che diventa quasi parte della scenografia.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Gruppo Donne e Giustizia: ‘Il nostro no al convegno è slegato a convenzione con il Comune di Modena’
Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari
'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'
Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena
Sospesa perché non vaccinata Covid, per il giudice provvedimento illegittimo, Ausl costretta a risarcireArticoli Recenti
Trasporto pubblico, in arrivo 50 nuovi mezzi a metano Seta
Testamento di Guccini: le case di Pavana e via Paolo Fabbri alla moglie Raffaella
Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce
Temporali in arrivo, allerta arancione oggi pomeriggio a Modena e in Emilia