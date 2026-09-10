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La pioggia non ferma l'avvio di Mutina Boica

La pioggia non ferma l'avvio di Mutina Boica

Inaugurazione confermata con tutte le attività escluso il concerto serale

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“Anche Giove Pluvio, a quanto pare, ha voluto la sua parte di Britannia romana”, hanno scritto gli organizzatori di Mutina Boica annunciando lo stop ai concerti serali per via del meteo avverso. Ma l’apertura della manifestazione, al Parco Ferrari di Modena, procede comunque: quattro giorni di rievocazioni, spettacoli e vita da accampamento romano-britannico, con la pioggia che diventa quasi parte della scenografia.
Nel pomeriggio, dalle 18, il festival accoglierà il pubblico con un brindisi inaugurale ai bar dell’area, dove saranno alzati calici, corni e il nuovo bicchiere ufficiale della rassegna. Attorno, prenderà vita il Villaggio dei Ghiottoni, il Mercato Artigianale, e gli spettacoli del TSA – Teatro Storico d’Azione, tra cui la prima assoluta di “Quondam Rex. Alle origini del mito di Re Artù”.
Spazio anche al gioco e alla narrazione con le sessioni di ruolo “Sulle orme di Boudicca, la regina guerriera”, curate da Viaggiatori Coi Dadi, che porteranno i partecipanti dentro le atmosfere della Britannia ribelle.
Per quattro giorni, Modena ospiterà così “un pezzo di frontiera romano-britannica”, come sottolineano gli organizzatori, pioggia compresa. Un invito a vivere la storia, la comunità e la festa, nonostante il cielo capriccioso.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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