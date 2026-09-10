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Trasporto pubblico, in arrivo 50 nuovi mezzi a metano Seta

Trasporto pubblico, in arrivo 50 nuovi mezzi a metano Seta

19 per il bacino provinciale di Modena, 18 per quello di Reggio Emilia e 13 per quello di Piacenza

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Seta con un investimento da 16 milioni di euro (di cui 6,5 milioni a carico di Seta stessa) ha acquistato 50 nuovi autobus a metano, consegnati all’azienda nelle scorse settimane e pronti ad entrare in servizio con l’avvio del servizio scolastico invernale. Oltre alla quota di autofinanziamento del 40% circa, l’investimento complessivo è stato realizzato grazie a fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del PSNMS-Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.

I 50 nuovi mezzi SETA sono in gran parte destinati al servizio sulle linee extraurbane dei tre bacini serviti dall’azienda, così suddivisi: 19 per il bacino provinciale di Modena, 18 per quello di Reggio Emilia e 13 per quello di Piacenza. Tutti i nuovi autobus alimentati a metano sono a basso impatto ambientale (classe Euro 6) e sono dotati dei più elevati standard qualitativi e di sicurezza disponibili.

 

'Seta sta completando il suo Piano di investimenti per il rinnovo della flotta e con questi 50 nuovi mezzi l’azienda prosegue nel suo impegno per migliorare la qualità del servizio erogato, che compie così un altro significativo passo in avanti dal punto di vista dell’efficienza, della sostenibilità ambientale, della sicurezza e del maggiore comfort per gli utenti e per i nostri autisti. L’ampliamento

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della flotta alimentata a metano è un’azione strategica che va in continuità con la realizzazione, completata negli scorsi anni, nei nostri depositi principali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza di altrettanti distributori interni di questo carburante' - afferma Riccardo Roat, Amministratore delegato di Seta.

 

Dei 50 nuovi autobus a metano ben 31 sono mezzi extraurbani, di cui 14 prenderanno servizio nel bacino di Reggio Emilia, 9 in quello di Piacenza e 8 a Modena. Si tratta di mezzi di produzione italiana, marca Iveco modello Crossway NF CNG, lunghezza 12 metri, capaci di ospitare fino a 70 passeggeri (49 i posti a sedere). Altri 14 mezzi sono del tipo urbano/suburbano (8 per Modena, 4 per Piacenza e 2 per Reggio Emilia). Il costruttore è di nuovo Iveco, i modelli sono denominati Crossway LE City CNG, 12 metri di lunghezza, capacità di carico di 84 posti complessivi di cui 35 posti a sedere. Completano l’investimento 5 autosnodati urbani/suburbani MAN Lion's City da 18 metri di lunghezza, di cui 3 esemplari destinati alla rete di Modena e 2 a quella di Reggio Emilia. Possono ospitare fino a 147 passeggeri di cui 43 con posto a sedere.

Alimentati a metano compresso CNG con motore in versione Efficient Hybrid, dispongono di un motore-generatore elettrico che integra e supporta le performance del motore termico.

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