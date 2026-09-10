Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La modenesità e la visione di Bottura in sei minuti improvvisati

La modenesità e la visione di Bottura in sei minuti improvvisati

Bottura celebra Modena, le sue bellezze e il valore delle attività commerciali per la sicurezza urbana. 'Un mondo che racconto anche nel servire la parte croccante di una lasagna'

3 minuti di lettura
Durante l’iniziativa promossa da Confesercenti Modena a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la difesa del commercio di prossimità, lo chef Massimo Bottura, testimonial con la propria firma, ha preso la parola dopo il ringraziamento della direttrice Marvij Rosselli, offrendo una testimonianza intensa sul suo legame con Modena, sul valore della comunità e sul ruolo che le attività commerciali possono avere nella rigenerazione urbana e nella qualità della vita nelle città. Le sue dichiarazioni, hanno ripercorso in pochi minuti dalla filosofia alla base del proprio lavoro, alla sua visione fino all'impatto dell’Osteria Francescana nell'area di via Stella in pieno centro a Modena.

'Sono cresciuto a Modena, sono residente a Modena, pago le tasse a Modena e spero che, nel giorno più tardi possibile, di morire a Modena', ha esordito Bottura, spiegando come il suo radicamento nella città sia parte integrante della sua identità. 'Quando mia figlia mi ha detto: 'Papà, sono pronta a tornare', ero l’uomo più felice del mondo. Vuol dire che il futuro non è a New York, ma è a Modena. E dove è nata? A Modena'.
Lo chef ha ricordato anche il suo impegno civico: 'Mi batto contro la caccia nella zona di San Damaso, mi batto contro i container che volevano mettere in mezzo a un piccolo paese.
Spazio ADV dedicata a novisad
Mi batto per le cose in cui credo, perché la bellezza è bellezza per tutti: nei refettori o in un tre stelle Michelin è la stessa cosa'.

Bottura sottolinea il valore culturale e turistico delle produzioni locali: 'Una bottega dove piegano il cuoio in corso Canalchiaro, dove i ragazzi del Tortellante fanno tortellini che diventano portachiavi e rimangono nella memoria dei turisti, questo è fondamentale.'E sul turismo modenese: 'Modena ha un turismo straordinario, perché le sue attrazioni hanno un livello altissimo. Non è un turismo 'alla Catelan', che passa, lascia la bottiglia di plastica e scappa. È un turismo che spende, che va nei negozi, che compra il tortellino'.
Bottura ha ricordato come oggi l’enogastronomia sia 'il primo motivo per cui gli americani vengono in Italia, prima dell’arte'. E ha spiegato il percorso che porta i visitatori a scoprire la città: 'La gente viene a Modena, scopre che non è solo fast cars ma anche slow food. Scopre cosa vuol dire fare un Parmigiano Reggiano, aspettare venticinque anni per un aceto balsamico tradizionale, abbinare tutto questo al Lambrusco.
E poi prova la mente di uno chef che rappresenta un territorio'.
Sul suo approccio creativo: 'Guardo il passato in chiave critica e mai nostalgica, per portare il meglio nel futuro. Come Ai Weiwei che rompe un vaso di duemila anni: non prende le distanze dal passato, lo ricostruisce in chiave contemporanea. Quando servo la parte croccante della lasagna, servo la mia infanzia: la teglia della nonna e le lotte con i miei fratelli'.

Via Stella: il prima e il dopo
Lo chef ha poi ripercorso l’arrivo dell’Osteria Francescana in via Stella, all’epoca una delle zone più problematiche del centro. 'Ho le foto di quando sono arrivato la prima volta: sono stato male. Via Stella, via delle Rose, rua Freda… erano angoli difficilissimi. Il peggiore'.
Il cambiamento è iniziato con un patto tra ristoratori, residenti e forze dell’ordine: 'Abbiamo fatto un accordo con carabinieri e polizia: segnalateci cosa succede. E noi abbiamo cominciato a segnalare in continuazione, rompevamo le scatole.'Poi il coinvolgimento dei vicini: 'Quando hanno visto che stavamo facendo cose interessanti anche per loro, hanno iniziato ad aiutarci. Stanno attenti, non buttano la cicca, non buttano le cose'.
Il punto più critico era il passaggio di Vittorio Veneto, 'lo spazio di droga più duro'. 'Abbiamo inserito un’attività importante: la nostra panetteria.
Con il via vai continuo di panettieri, pasticceri, clienti, l’Osteria Francescana… si porta vita'.
Qui Bottura ha citato Papa Francesco: 'Porta la luce nelle periferie e vedrai che si pulisce tutto. È esattamente quello che sta succedendo: quando c’è vita, la vita porta qualità nella vita di tutti'.

'Oggi, quando passo per il centro storico, i negozianti escono e mi ringraziano. Per me è la soddisfazione più grande.'E ha concluso ricordando come sia cambiata anche la percezione dei giovani: 'All’inizio c’erano i critici gastronomici che dicevano: 'Andate a mangiare una pizza prima di venire alla Francescana'. Adesso ci sono ragazzi di 18 anni che, quando si diplomano, risparmiano per venire a provare l’esperienza. Questo per me vale tutto. Veramente tutto'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Gruppo Donne e Giustizia: ‘Il nostro no al convegno è slegato a convenzione con il Comune di Modena’

Gruppo Donne e Giustizia: ‘Il nostro no al convegno è slegato a convenzione con il Comune di Modena’

Patto per il lavoro e il clima? Un caso di 'firmite', è solo un comunicato stampa su carta intestata

Patto per il lavoro e il clima? Un caso di 'firmite', è solo un comunicato stampa su carta intestata

'Lei chi è?': dopo la figuraccia dell'assessore Zanca, Muzzarelli si complimenta con Bottura

'Lei chi è?': dopo la figuraccia dell'assessore Zanca, Muzzarelli si complimenta con Bottura

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Modena, scivolone dell'assessore Zanca su pizza destrutturata: Bottura risponde e lo demolisce

Zone rosse in via Gallucci, Mezzetti replica al Pd: 'Chiedo equilibrio e di essere pragmatici come il sottoscritto'

Zone rosse in via Gallucci, Mezzetti replica al Pd: 'Chiedo equilibrio e di essere pragmatici come il sottoscritto'

'Convegno censurato dal sindaco Mezzetti: a Modena le associazioni amiche della sinistra hanno il monopolio'

'Convegno censurato dal sindaco Mezzetti: a Modena le associazioni amiche della sinistra hanno il monopolio'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

Modena, confermata la confisca di beni per 37,2 milioni a Patrizia Gianferrari

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

'Natalità tenuta in piedi solo dagli stranieri, chi parla di remigrazione dice una bestialità'

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Guasto alla rete idrica: interruzioni di acqua nella zona nord di Modena

Sospesa perché non vaccinata Covid, per il giudice provvedimento illegittimo, Ausl costretta a risarcire

Sospesa perché non vaccinata Covid, per il giudice provvedimento illegittimo, Ausl costretta a risarcire

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Testamento di Guccini: le case di Pavana e via Paolo Fabbri alla moglie Raffaella

Testamento di Guccini: le case di Pavana e via Paolo Fabbri alla moglie Raffaella

Temporali in arrivo, allerta arancione oggi pomeriggio a Modena e in Emilia

Temporali in arrivo, allerta arancione oggi pomeriggio a Modena e in Emilia

L'avvocato Aldrovandi: 'La violenza al femminile esiste, molti uomini sono vittime delle donne'

L'avvocato Aldrovandi: 'La violenza al femminile esiste, molti uomini sono vittime delle donne'

Controlli dei Nas a Modena e provincia: sporco e topi in cucina, chiuso un ristorante

Controlli dei Nas a Modena e provincia: sporco e topi in cucina, chiuso un ristorante