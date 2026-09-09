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'Lei chi è?': dopo la figuraccia dell'assessore Zanca, Muzzarelli si complimenta con Bottura

'Lei chi è?': dopo la figuraccia dell'assessore Zanca, Muzzarelli si complimenta con Bottura

'Ringrazio per la presenza Massimo Bottura, instancabile ambasciatore della modenesitá e dei nostri prodotti tipici tanto amati nel mondo'

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'Oggi ho ringraziato Confesercenti per la firma di ieri del Patto regionale per il clima, il lavoro e l’economia sociale. É stata una nuova occasione per ricordare il valore delle imprese di prossimitá, per sostenere le quali Confesercenti ha elaborato una proposta di legge che questa estate ho firmato con convenzione insieme a decine di migliaia di cittadini, ben sapendo che negozi, pubblici esercizi, botteghe, servizi e imprese diffuse nei quartieri e nei centri urbani non sono soltanto attività economiche: rendono le città più vive, più accessibili, più accoglienti e più sicure. Nella direzione tracciata dal nuovo Patto regionale, è importante che le imprese continuino a utilizzare le risorse dei bandi regionali sul commercio, quelle su aree interne e montane, e a giovarsi delle politiche urbanistiche di rigenerazione per centri più belli e vivi. Ringrazio per la presenza Massimo Bottura, instancabile ambasciatore della modenesitá e dei nostri prodotti tipici tanto amati nel mondo'. A scriverlo sui social è l'ex sindaco Giancarlo Muzzarelli, presente insieme al consigliere regionale Ferrari alla conferenza stampa di stamattina, l'incontro durante il quale l'assessore Zanca ha rimediato una figuraccia con lo chef stellato Bottura.

'Basta che non fai la pizza destrutturata' - ha detto Zanca a Bottura il quale, dopo qualche secondo di silenzio e stupore, ha risposto con tono secco: 'Ma chi è lei esattamente? Io mi chiamo Massimo Bottura'.

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