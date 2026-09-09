'Modena, zona rossa in via Galucci: assurdo il no del Pd'

'Faccio davvero fatica a comprendere l’opposizione e le sterili polemiche sollevate da una parte del Partito Democratico contro l’istituzione della zona rossa in via Gallucci e dintorni. Evidentemente si tratta di esponenti politici che non conoscono a fondo i problemi reali della città'. Lo dichiara Giovanni Bertoldi, Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Modena.

'Fino ad oggi sindaco, prefetto e questore hanno messo in campo tutte le misure ordinarie per riportare sicurezza in quella zona, senza riuscire a invertire la tendenza. È arrivato il momento di adottare misure straordinarie - prosegue Bertoldi -. Io stesso passo regolarmente per quella zona nelle ore notturne per rendermi conto di persona della situazione, e posso testimoniare che soprattutto all’orario di chiusura dei locali quella parte di città diventa terra di nessuno. La sicurezza è un diritto dei cittadini, non un feticcio ideologico. Ben venga dunque la zona rossa: le bande che oggi occupano quelle strade se ne andranno, e a quel punto si potrà tornare alla normalità e all’ordinario presidio del territorio. Questo provvedimento non è quindi contro chi frequenta via Gallucci, ma esattamente il contrario: serve a restituire quella parte della città ai residenti, agli esercenti e ai giovani che vogliono viverla e frequentarla in tranquillità; perché su sicurezza e legalità servono pragmatismo e risultati, non polemiche politiche fini a se stesse' - conclude Bertoldi.