Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, zona rossa in via Galucci: assurdo il no del Pd'

'Modena, zona rossa in via Galucci: assurdo il no del Pd'

Bertoldi (Lega): 'Basta con le polemiche sterili, la sicurezza dei cittadini non è negoziabile'

1 minuto di lettura

'Faccio davvero fatica a comprendere l’opposizione e le sterili polemiche sollevate da una parte del Partito Democratico contro l’istituzione della zona rossa in via Gallucci e dintorni. Evidentemente si tratta di esponenti politici che non conoscono a fondo i problemi reali della città'. Lo dichiara Giovanni Bertoldi, Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Modena.

'Fino ad oggi sindaco, prefetto e questore hanno messo in campo tutte le misure ordinarie per riportare sicurezza in quella zona, senza riuscire a invertire la tendenza. È arrivato il momento di adottare misure straordinarie - prosegue Bertoldi -. Io stesso passo regolarmente per quella zona nelle ore notturne per rendermi conto di persona della situazione, e posso testimoniare che soprattutto all’orario di chiusura dei locali quella parte di città diventa terra di nessuno. La sicurezza è un diritto dei cittadini, non un feticcio ideologico. Ben venga dunque la zona rossa: le bande che oggi occupano quelle strade se ne andranno, e a quel punto si potrà tornare alla normalità e all’ordinario presidio del territorio. Questo provvedimento non è quindi contro chi frequenta via Gallucci, ma esattamente il contrario: serve a restituire quella parte della città ai residenti, agli esercenti e ai giovani che vogliono viverla e frequentarla in tranquillità; perché su sicurezza e legalità servono pragmatismo e risultati, non polemiche politiche fini a se stesse' - conclude Bertoldi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Convegno delle polemiche, ecco di cosa si parla: nessuno si è informato sui contenuti. A partire da Mezzetti

Convegno delle polemiche, ecco di cosa si parla: nessuno si è informato sui contenuti. A partire da Mezzetti

Per l'attacco del Modena arriva Andrea Belotti

Per l'attacco del Modena arriva Andrea Belotti

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, 19 e 20 settembre: tornano le porte aperte del Gruppo Fermodellistico Modenese

Modena, 19 e 20 settembre: tornano le porte aperte del Gruppo Fermodellistico Modenese

Modena, zona rossa in via Gallucci, il Pd attacca: 'Misura sproporzionata'

Modena, zona rossa in via Gallucci, il Pd attacca: 'Misura sproporzionata'

Da padre separato condanno la morale censoria ai danni del convegno di Modena

Da padre separato condanno la morale censoria ai danni del convegno di Modena

Articoli più Letti Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Articoli Recenti Emilia Romagna, siglato il nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale

Emilia Romagna, siglato il nuovo Patto per il Lavoro, il Clima e l’Economia sociale

'Modena, convegno su violenza subita dagli uomini non piace ad associazioni femministe? Temono di perdere risorse pubbliche'

'Modena, convegno su violenza subita dagli uomini non piace ad associazioni femministe? Temono di perdere risorse pubbliche'

Convegno scientifico a Modena, Mvp si unisce al coro della sinistra: 'Cultura patriarcale'

Convegno scientifico a Modena, Mvp si unisce al coro della sinistra: 'Cultura patriarcale'

'Scandalo Fondazione di Modena, nessuno si dimette: assenza di senso di responsabilità morale'

'Scandalo Fondazione di Modena, nessuno si dimette: assenza di senso di responsabilità morale'