Il Modena FC ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Belotti, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia numero 11.
Attaccante di caratura internazionale, a 32 anni ha già superato quota 180 gol tra i professionisti, costruendo un percorso ai massimi livelli del calcio italiano e non solo. Capitano e simbolo del Torino per diverse stagioni, ha conquistato con la maglia della Nazionale gli Europei nel 2021.
Nato a Calcinate il 20 dicembre 1993, cresce nell’Albinoleffe e nel 2013 passa al Palermo, con cui conquista subito la promozione in Serie A. Nel 2015 approda al Torino, club al quale lega la parte più importante della propria carriera: in sette stagioni colleziona 251 presenze e 113 reti, diventando capitano e punto di riferimento della formazione granata.
Successivamente veste le maglie di Roma, Fiorentina e Como, prima di vivere la sua prima esperienza all’estero con il Benfica, con cui scende in campo anche in Champions League. Al termine della parentesi portoghese rientra in Serie A, al Cagliari.
Con la Nazionale italiana conta 44 presenze e 12 gol. Nel 2021 fa parte del gruppo azzurro che conquista Uefa Euro 2020, culminato con la finale vinta a Wembley contro l’Inghilterra.
Per l'attacco del Modena arriva Andrea Belotti
Contratto fino al 30 giugno 2027 per il 32enne, già capitano del Torino, che ha firmato 180 gol tra i professionisti
Il Modena FC ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Andrea Belotti, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e ha scelto la maglia numero 11.
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