Modena-Avellino: parziale 0-1

Primo tempo stregato per il Modena. I gialloblù costruiscono molto di più dell'Avellino, da subito, ma gli ospiti riescono a realizzare praticamente l'unica occasione.

All'ottavo minuto dal fischio di inizio svaniscono i tentativi di Olzer, Ambrosino e Zampano per il Modena, con rispettive parate del portiere dell'Avellino Martinelli. gli ospiti passano in vantaggio all'8' con un gran tiro di Besaggio. Doccia fredda per il Modena che inizia la partita in salita. Pubblico delle grandi occasioni con 11.233 spettatori paganti e la curva Montagnani sold out a omaggiare la squadra e la società con una coreografia che vede su sfondo blu una gigantesca scritta 'MFC' Modena Football Club.

Il Modena reagisce al gol, costruisce di più ma non riesce a chiudere. Al 20' Zampano ancora parato da Martinelli. Alla seconda occasione gol Avellino vicino al raddoppio. Colpo di testa di Moruzzi su uscita maldestra di Chichizola e la palla finisce di poco fuori, sopra la traversa.

L'ultima grande occasione del primo tempo è per il Modena. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo guadagnato e battuto da Olzer, colpo di testa di Ambrosino con palla che colpisce la traversa.



Secondo tempo

C'è ancora molto più Modena all'inizio della ripresa dove Galloppa inserisce Azzi. Gialloblù vicinissimi al gol. Cross di Brugman e testa di Nieling con la palla che finisce contro la traversa, per la seconda volta. E' assedio in area Avellino. Al 25' l'Avellino sfiora il raddoppio, con un palo di Moruzzi. Il Modena rinforza l'attacco, l'Avellino si chiude a riccio. Al 37' splendida conclusione di Bianco dalla distanza che finisce sulla traversa. La terza della partita, incredibile.

