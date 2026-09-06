Il Modena stecca il debutto al Braglia: gialli sconfitti di misura (0-1) al termine di una gara che il Modena ha sempre condotto all’attacco, e giocato quasi sempre nella metàcampo ospite; gialli fermati dalla sfortuna (tre traverse colpite) e a tratti poco brillanti, molto sottoritmo e molto compassati; la palla girava lentamente e agevolava la difesa dell’Avellino, che favorito dal gol in apertura, ha pensato solo a difendere, rimanendo dietro tutta la partita; i gialli meritavano qualcosa di più, ma la poca lucidità del Modena, specialmente nel gioco davanti non ha permesso ai canarini di raggiungere il meritato pareggio.

Galloppa conferma le indicazioni della vigilia e da spazio alla squadra già vista a Cremona, d’altronde squadra che vince non si cambia: davanti a Chichizola, linea composta da Tonoli, Nador, Nieling e Zampano; Santoro, Brugman e Bianco a centrocampo, mentre davanti Ambrosino riferimento centrale con Olzer e Caso a sostegno.

Si comincia al piccolo trotto, stante il grande caldo sul Braglia, ma al 5’ squillo di Zampano da fuori, Martinelli in angolo: sul corner seguente, Ambrosino di testa sul primo palo, ancora Martinelli respinge. Al 8’ Avellino in vantaggio: Besaggio raccoglie dal limite una respinta della difesa gialloblù e al volo trafigge l’immobile Chichizola, apparso coperto e non in grado di individuare la traiettoria.

Il Modena reagisce subito: percussione centrale di Bianco, Martinelli para ancora. I gialli mantengono il controllo della palla nella metàcampo ospite, Al 22’ tocco di Bianco di testa, Chichizola esce ma manca la sfera e sul rimbalzo a porta vuota Moruzzi di testa spedisce a lato. Dopo il cooling break, i gialli non riescono a cambiare ritmo; l’Avellino resta dietro e controlla agevolmente la partita. Al 37’ il cartellino rosso alla panchina del Modena colpisce Saponara. Al 41’ corner di Olzer, traversa di Ambrosino.

Nella ripresa subito Azzi per Zampano, già ammonito. Al 48’ Santoro scalda le mani a Martinelli, al 52’ Bianco da fuori, Martinelli in angolo; sul corner seguente, Nieling di testa, traversa. I gialli restano nella metàcampo avversaria, ma la manovra è troppo lenta e compassata per impensierire la retroguardia ospite. Al 63’ Bacchin per Brugman. Al 70’ palo di Moruzzi, al 73’ ci prova Nieling da fuori, centrale. I gialli non riescono a cambiare passo; al 77’ Montevago per Caso, Ambrosino largo a sinistra, Olzer sottopunta, Bacchin a destra. Al 82’ ripartenza del Modena e conclusione di Bianco da fuori, palla sulla traversa, la terza.

Al 85’ Bohzanaj e Folino per Santoro e Nador. L’arbitro concede 7’ di recupero, c’è un colpo di testa di Ambrosino, alto di poco, il Modena insiste a spingere, ma non riesce a perforare la difesa ospite, complice nel finale anche il gran caldo che ha annebbiato le energie dei canarini.

I gialli dovranno essere bravi a resettare e a ripartire già dalla prossima gara.

Modena di nuovo in campo sabato prossimo a Bolzano alle ore 15.00 contro il SudTirol.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc