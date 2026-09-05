Venti anni di CorriCharitas: martedì 8 il ritorno

La CorriCharitas taglia il traguardo dei vent’anni. Martedì 8 settembre sono attesi oltre mille partecipanti per la manifestazione ludico-motoria non competitiva, organizzata da Asp Ghirlandina, in collaborazione con Polisportiva Cittanova e Team Enjoy.

Una tradizione che si rinnova con l’obiettivo dichiarato di aprire le porte della residenza alla città, come precisa il presidente di Asp Ghirlandina Modena Mauro Rebecchi: “La CorriCharitas è un evento atteso e prezioso per noi, perché ci dà l’opportunità di far entrare le persone nella nostra residenza, far conoscere le nostre attività, cambiare o ampliare lo sguardo su questo luogo e sulle persone che lo abitano. L’invito che rivolgo a tutti è di partecipare per scoprire l’energia, la gioia e la bellezza che la nostra residenza custodiscono. Tutto lo staff di Asp Ghirlandina sarà presente e disponibile a raccontare quello che facciamo ogni giorno, i nostri progetti e rispondere a tutte le curiosità dei partecipanti”.

Il ritrovo è alle 18 presso la sede della residenza Charitas in via Panni 199, la partenza è prevista per le 19 e per iscriversi è necessario un contributo minimo di 2 euro per la sola iscrizione, mentre il contributo richiesto è di 5 euro per iscrizione, maglietta CorriCharitas e “pasta party” conclusivo.

Due sono i tracciati proposti: un percorso più semplice da 2,5 km (Team Enjoy Run) e uno da 8,5 km, rivolto agli atleti che vogliono testarsi su un tracciato decisamente più lungo e impegnativo. L’assistenza medica e presidio degli incroci stradali sono garantiti dalle 19 e fino alle 20.30.

