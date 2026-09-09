'Convegno censurato dal sindaco Mezzetti: a Modena le associazioni amiche della sinistra hanno il monopolio'

'La posizione del sindaco Mezzetti e dell’assessore Camporota con il coro al seguito delle associazioni femministe sull’iniziativa promossa da Atheagruop sui profili giuridici e psicologici dell’aggressività femminile, ha il sapore amaro della censura e dell’incapacità di accettare confronti che non vedano la partecipazione delle realtà da sempre amiche della sinistra modenese e che hanno il monopolio nell’affrontare il tema della violenza in ambito familiare. E così scatta la censura a scopo preventivo e si grida allo scandalo senza nemmeno provare a capire come verrà affrontato l’argomento'. Cosi Elisa Rossini vicecapogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d’Italia.
'Dobbiamo ricordare che ad esempio l’Associazione Casa delle Donne dal 2019 ha in concessione a titolo gratuito Villa Ombrosa, immobile di proprietà del Comune situato in Strada Vaciglio. La concessione a titolo gratuito è stata deliberata dalla giunta una prima volta nel 2019 e una seconda volta nel 2025 con un rinnovo della durata di sei anni fino quindi al 30 giugno 2031, senza per altro – da quanto ci risulta – pubblicazione di avviso per consentire la presentazione di richieste da parte di soggetti interessati come invece previsto dal Regolamento per la concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale a terzi.recuperando in parte i dati pubblicati ieri da La Pressa.
'Non è nostra intenzione mettere in discussione il meritevole lavoro di queste associazioni – anche se in alcuni casi non ne condivide l’ispirazione e neppure le modalità di affrontare i temi – ma a fronte di un tale dispendio di denaro da parte del Comune di Modena tutto concentrato da anni su queste realtà, che male può fare un convegno a cui partecipano relatori qualificati in vari ambiti e soprattutto come è possibile giudicarne a priori i contenuti?
'Evidentemente ogni volta che qualcuno cerca di avviare un dibattito sul tema delle relazioni in ambito familiare e delle violenze che possono svilupparsi in tale ambito deve essere inquadrato negli schemi voluti dalla sinistra locale e dalle associazioni di riferimento della sinistra, ma questo limita fortemente la libertà di espressione del pensiero e applica una inaccettabile censura preventiva ad ogni iniziativa non gradita all’amministrazione, limitando il dibattito e gli spunti di riflessione', conclude il consigliere Fdi.