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L'avvocato Aldrovandi: 'La violenza al femminile esiste, molti uomini sono vittime delle donne'

L'avvocato Aldrovandi: 'La violenza al femminile esiste, molti uomini sono vittime delle donne'

'Il numero oscuro di uomini vittime di maltrattamenti, atti persecutori e finanche violenza sessuale è molto alto'

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'La violenza al femminile esiste. Il numero oscuro di uomini vittime di maltrattamenti, atti persecutori e finanche violenza sessuale è molto alto, perché esiste uno stigma sociale che induce l’uomo a non denunciare'. A scriverlo è il noto avvocato modenese Elisabetta Aldrovandi, garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

Un intervento che si inserisce nel dibattito sulle insensate accuse lanciate dall'amministrazione comunale e dal mondo della sinistra al convegno 'La violenza non ha genere' che si terrà a Modena. 'La donna non lo fa per paura o per dipendenza emotiva dal carnefice o incredulità sulla reale sua pericolosità, l’uomo per vergogna o per sottovalutazione del problema e perché la violenza di cui è vittima è più spesso psicologica e difficile da incasellare e dimostrare giuridicamente - continua Aldrovandi -. E seppure i numeri siano ovviamente più bassi, anche gli uomini sono vittime delle donne. Questo è un dato' - chiude Aldrovandi.

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