Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Convegno 'La violenza non ha genere': l'attacco del sindaco e dela sinistra miope ed ideologico'

Convegno 'La violenza non ha genere': l'attacco del sindaco e dela sinistra miope ed ideologico'

Il capogruppo Lega Modena interviene dopo sulla presa di posizione dell fronte politico e sindacale progressista contro il convegno scientifico del 21 settembre

2 minuti di lettura

'Credo la reazione stizzita di chi a Modena detiene l’egemonia politica e culturale ad un convegno scientifico che parla di violenza sia segno di miopia, il che non significa assolutamente giustificare la violenza contro le donne che anche in Consiglio Comunale ho sempre condannato con fermezza e senza incertezze.

Il mondo non va visto con i paraocchi, ma va capito: comprendendo anche se esistono fattori che scatenano reazioni violente impreviste in persone che non erano notoriamente violente. Fattori la cui rimozione può evitare tragedie'. Così il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi a commento della dura presa di posizione del sindaco e dell'assessore Camporota oltre che del fronte sindacale e politico progressista alla pubblicazione del convegno 'La violenza non ha genere', organizzato il 21 settembre prossimo alla sala Pucci di Modena.

Un convegno che cerca di fare luce su un aspetto poco considerato dei rapporti tra i sessi, quello della 'aggressività femminile' e che talvolta vedono l'uomo come vittima, non solo di violenza fisica, ma anche psicologica, economica e affettiva ma che sindaco e assessore hanno contestato accusando di essere espressione di una provocazione di stampo patriarcale e tesa alla negazione della violenza sulle donne.


'Una levata di scudi eccessiva e ideologica' - afferma Bertoldi.

Spazio ADV dedicata a novisad
'La violenza è violenza. Ci possono essere aggravanti o attenuanti legate alle fragilità, ai contesti, a tantissimi fattori che vanno presi in considerazione, ma un omicidio è un omicidio. Nell’ultimo periodo a Modena ci sono stati 2 uomini uccisi da 2 donne. Perché deve essere necessariamente un delitto inferiore come gravità rispetto all’inverso? Perché dobbiamo sempre essere schiavi del politicamente corretto o di pregiudizi ideologici? Forse in fase di separazione non esistono uomini vittime? Nell’affidamento dei figli siamo sicuri che ci sia la parità di genere? Non esistono argomenti tabù, ma argomenti che vanno sviscerati e visti da tutte le prospettive.

Credo la reazione stizzita di chi a Modena detiene l’egemonia politica e culturale ad un convegno che approfondisce questi temi sia segno di miopia, il che non significa assolutamente giustificare la violenza contro le donne che anche in Consiglio Comunale ho sempre condannato con fermezza e senza incertezze.

Il mondo non va visto con i paraocchi, ma va capito: comprendendo anche se esistono fattori che scatenano reazioni violente impreviste in persone che non erano notoriamente violente. Fattori la cui rimozione può evitare tragedie' - conclude il capogruppo Lega Modena

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ventisette anni di Mutina Boica: dal 10 la storia in presenza

Ventisette anni di Mutina Boica: dal 10 la storia in presenza

Il convegno scientifico diventa 'grumo di patriarcato': la pochezza e il disprezzo pedagogico di Mezzetti e del Pd

Il convegno scientifico diventa 'grumo di patriarcato': la pochezza e il disprezzo pedagogico di Mezzetti e del Pd

Modena, sinistra ossessionata dai 'grumi di patriarcato': da Mezzetti ai sindacati, tutti contro un convegno scientifico

Modena, sinistra ossessionata dai 'grumi di patriarcato': da Mezzetti ai sindacati, tutti contro un convegno scientifico

Caro Trande lo sai bene: a Modena il Pd sceglie e gli altri discutono. E spartiscono le briciole

Caro Trande lo sai bene: a Modena il Pd sceglie e gli altri discutono. E spartiscono le briciole

Tragedia sulla Fondovalle: nello scontro tra due auto muore una donna

Tragedia sulla Fondovalle: nello scontro tra due auto muore una donna

Il Modena stecca il debutto al Braglia

Il Modena stecca il debutto al Braglia

Articoli più Letti Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Insicurezza volontari Festa dell'Unità: il PD risponde con un 'no comment'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Modena al buio, ora parla il sindaco Mezzetti: 'I cittadini hanno ragione, esigo chiarezza da Edison ed Hera'

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Illuminazione pubblica a Modena, l'inchiesta per danno erariale da 15 milioni fa tremare i dirigenti dell'era Muzzarelli

Articoli Recenti 'Raccolta differenziata, l'80,3% non basta: dov'è il dato sul riciclo?'

'Raccolta differenziata, l'80,3% non basta: dov'è il dato sul riciclo?'

La violenza non ha genere, anatema ideologico a Modena contro il convegno scientifico: 'Provocazione patriarcale'

La violenza non ha genere, anatema ideologico a Modena contro il convegno scientifico: 'Provocazione patriarcale'

Vannacci alla prova di Vannacci

Vannacci alla prova di Vannacci

Dibattito Salis-Bonaccini-Decaro, che nostalgia per quella sinistra che indicava un'utopia

Dibattito Salis-Bonaccini-Decaro, che nostalgia per quella sinistra che indicava un'utopia