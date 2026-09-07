Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il convegno scientifico diventa 'grumo di patriarcato': la pochezza e il disprezzo pedagogico di Mezzetti e del Pd

Il convegno scientifico diventa 'grumo di patriarcato': la pochezza e il disprezzo pedagogico di Mezzetti e del Pd

Chi dissente viene trattato come qualcuno che deve ancora capire, maturare, essere educato: ecco il giudizio sulla legittimità morale di ogni iniziativa

4 minuti di lettura

La polemica modenese sul convegno 'La violenza non ha genere' rivela una contraddizione: una politica che proclama l’emancipazione e tratta il dissenso come una condizione di minorità. Poi arrivano le urne.

Il convegno deve ancora svolgersi, ma il giudizio è già stato pronunciato. A Modena, attorno a un incontro sull’aggressività femminile, si è aperta una disputa che riguarda anche qualcosa di più profondo: chi abbia il diritto di formulare le domande. Nel comunicato del 6 settembre, Massimo Mezzetti e Alessandra Camporota richiamano la locandina del convegno previsto per il 21 settembre alla Sala Pucci e ne descrivono l’impostazione come un attacco alle donne. Nella grafica del PD cittadino compare l’accusa di negazionismo della violenza sulle donne. Il dissenso sull’opportunità di un titolo diventa così un giudizio sulla legittimità morale dell’iniziativa.


Il passaggio merita attenzione. Il titolo è «La violenza non ha genere». La grafica del PD contesta invece il definire «la violenza contro le donne» priva di genere. Una frase generale viene interpretata come la negazione della specificità di un fenomeno. È una lettura possibile, da verificare nei contenuti; nella grafica, però, viene già associata all’intenzione di smantellare conquiste e tutele. Tra ciò che è scritto e ciò che viene imputato agli organizzatori si apre uno spazio che gli argomenti dovrebbero colmare.

Spazio ADV dedicata a novisad
L’indignazione lo attraversa senza fermarsi.

Naturalmente, un titolo può essere ambiguo e un convegno può sostenere tesi infondate. La scientificità va dimostrata anche da chi la rivendica. Affermare che chiunque possa esercitare violenza è diverso dal sostenere che il genere non abbia alcun rilievo nelle sue cause, nella sua frequenza e nelle sue forme. Proprio questa distinzione dovrebbe aprire il confronto. Studiare l’aggressività femminile non comporta, di per sé, né la negazione della violenza maschile né l’equivalenza dei due fenomeni.


Eppure, nella polemica sembra affiorare un presupposto singolare: che l’attenzione dedicata a una vittima debba essere sottratta a un’altra. Come se il riconoscimento fosse una risorsa scarsa, da distribuire secondo appartenenza. La dignità delle persone precede invece l’utilità che le loro vicende possono avere per una causa. Una vittima conserva il proprio valore anche quando complica il racconto che preferiamo.

Il riferimento di Mezzetti e Camporota ai «grumi patriarcali» pone un problema analogo. Una categoria interpretativa è utile finché permette di distinguere, collegare fatti, formulare ipotesi e metterle alla prova. Quando diventa sufficiente a squalificare le domande che non rientrano nel suo schema, comincia a proteggere se stessa dall’esame della realtà.

Il patriarcato può essere oggetto di analisi; trasformarlo nella risposta preliminare a ogni obiezione ne fa un certificato di appartenenza culturale.


Qui emerge la pochezza dell’argomentazione politica proposta: la sicurezza della conclusione sembra dispensare dalla necessità di mostrarne il percorso. Eppure si può essere convinti della bontà della propria causa e continuare a dover giustificare ogni singola accusa. L’intenzione di difendere le donne non rende automaticamente fondata qualunque contestazione pronunciata in loro nome.

Il ditino puntato e il sopracciglio alzato esprimono precisamente questa confusione tra convinzione e autorità. Chi dissente viene trattato come qualcuno che deve ancora capire, maturare, essere educato. Il confronto assume la forma di una relazione tra adulto e minore, nella quale una parte possiede già la risposta e l’altra deve soltanto raggiungerla.

È una contraddizione seria per una politica che si richiama all’emancipazione. Voler rendere le persone autonome implica accettare che possano usare la propria autonomia anche per contraddirci. Altrimenti si concede loro una libertà condizionata: possono pensare da sole, purché arrivino alle nostre conclusioni.


La democrazia esige qualcosa di più difficile della tolleranza concessa dall’alto: riconoscere nell’altro un interlocutore capace di giudizio anche quando riteniamo che sbagli. La competenza conta, gli argomenti hanno un peso diverso, le falsità vanno confutate.

Ma nessun mandato elettorale conferisce l’infallibilità, e nessuna buona causa attribuisce la proprietà morale dello spazio pubblico. Il recente successo di correnti estreme invita a interrogarsi anche su questa distanza tra rappresentanti e rappresentati. Il voto tedesco ha cause molteplici e una storia propria. Il parallelismo riguarda un possibile meccanismo politico: chi si sente sistematicamente giudicato dall’alto può finire per cercare, nel voto, soprattutto una restituzione di dignità. Anche affidandosi a chi promette di umiliare coloro dai quali si è sentito umiliato.

È qui che il disprezzo pedagogico presenta il conto. Una proposta può acquistare attrattiva anche per l’irritazione che suscita negli avversari. La scelta elettorale diventa una risposta al giudizio ricevuto: se mi considerate incapace di capire, voterò chi rende insopportabile a voi il risultato. Proprio per questo meccanismo, tutt’altroche scontato, dovrebbe produrre un esame delle proprie responsabilità, insieme alla critica degli avversari.

Il disprezzo pedagogico ha un costo politico perché nessuno accetta volentieri di essere rappresentato da chi lo considera un problema educativo. E una classe dirigente che, dopo il voto, si limita a bocciare gli elettori dovrebbe almeno sospettare di avere sbagliato mestiere: si era candidata a governare una comunità, non a presiedere una commissione d’esame.

Eli Gold

Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, sinistra ossessionata dai 'grumi di patriarcato': da Mezzetti ai sindacati, tutti contro un convegno scientifico

Modena, sinistra ossessionata dai 'grumi di patriarcato': da Mezzetti ai sindacati, tutti contro un convegno scientifico

Caro Trande lo sai bene: a Modena il Pd sceglie e gli altri discutono. E spartiscono le briciole

Caro Trande lo sai bene: a Modena il Pd sceglie e gli altri discutono. E spartiscono le briciole

Tragedia sulla Fondovalle: nello scontro tra due auto muore una donna

Tragedia sulla Fondovalle: nello scontro tra due auto muore una donna

Il Modena stecca il debutto al Braglia

Il Modena stecca il debutto al Braglia

Partita stregata: l'Avellino vince al Braglia

Partita stregata: l'Avellino vince al Braglia

Modena, un omaggio di girasoli in memoria di Luciano Pavarotti

Modena, un omaggio di girasoli in memoria di Luciano Pavarotti

Articoli più Letti Cari volontari della Festa PD, mettetevi in sicurezza e mandate il conto al Partito

Cari volontari della Festa PD, mettetevi in sicurezza e mandate il conto al Partito

Pianificazione urbanistica: a Modena è in mano a Maria Sergio da 12 anni, in barba alla rotazione

Pianificazione urbanistica: a Modena è in mano a Maria Sergio da 12 anni, in barba alla rotazione

'Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona': il moralismo di Scanzi che rinnega se stesso

'Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona': il moralismo di Scanzi che rinnega se stesso

Nella Modena conformista potrebbe diventare più conveniente scegliere la naiveté di Mezzetti rispetto alla palude Pd

Nella Modena conformista potrebbe diventare più conveniente scegliere la naiveté di Mezzetti rispetto alla palude Pd

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Senza strategie e leader, il centro sinistra punta su Vannacci

Senza strategie e leader, il centro sinistra punta su Vannacci

Paradosso Modena, sullo scandalo della Fondazione le critiche arrivano dalla maggioranza e il centrodestra tace

Paradosso Modena, sullo scandalo della Fondazione le critiche arrivano dalla maggioranza e il centrodestra tace

Amministrative 2027 a Modena, il centrosinistra ha già acceso i motori: il centrodestra dorme il sonno degli arresi

Amministrative 2027 a Modena, il centrosinistra ha già acceso i motori: il centrodestra dorme il sonno degli arresi

Dig Bella Ciao: il 'Cane da guardia' ora risponde al Comune

Dig Bella Ciao: il 'Cane da guardia' ora risponde al Comune