Cari volontari della Festa PD: mettetevi in sicurezza e mandate il conto al Partito

Un tema che avevamo già sollevato lo scorso anno vedendo persone in infradito sui muletti e con abbigliamento estivo e senza protezioni, anche solo visive, e che abbiamo visto quest'anno, ma che quest'anno tornano d'attualità con un valore aggiunto, negativo, in più: non siamo stati noi a documentare le criticità, ma lo stesso Partito Democratico, pubblicando fotografie che difficilmente possono passare inosservate. anche senza rispondere a La Pressa.
Perché l'interesse che muove anche l'articolo è esclusivamente quello della sicurezza reale dei volontari, che per altro vediamo da anni non solo nelle foto ma anche direttamente. Persone anche di esperienza, alcuni dei quali conosciuti per nome. Persone di cui abbiamo nascosto i volti, nel rispetto non solo della loro identità ma proprio perché questa fa parte del rispetto, per l'impegno, per la volontà, per il fatto di crederci al punto da dare il massimo per la causa. Al di quale essa sia.
Ed è proprio per questo che, preso ormai atto, almeno oggi, dell'assenza di un intervento ufficiale e diretto (seppur richiesto), politico e sindacale, non possiamo che augurarci una cosa: che siano i volontari stessi, a farsi sentire e a chiedere un minimo di dotazione di protezione individuale o a dotarsi di un minimo di protezione personale. Perché, davvero, non si possono scena di persone in sandali scoperti in aree di cantiere dove si muovono muletti, vengono trasportate strutture e si muovono bancali con carichi per quintali. Per tutelare prima di tutto se stessi, e con sé il valore di un lavoro straordinario che rende possibile la realizzazione stessa di iniziative come questa. Anche perché è più difficile sostituire il valore di un volontario di esperienza che un segretario di partito.
Gi.Ga.