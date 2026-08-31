'Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona': il moralismo di Scanzi che rinnega se stesso

'Esprimo tutto il mio ringraziamento, e non c’è nulla di ironico nelle mie parole, nei confronti di Meloni, Tajani, Crosetto, Giorgetti e tutte quelle persone che si stanno adoperando affinché Alessandro sia curato nel migliore dei modi e senta l’affetto del suo Paese. Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona, come non ho mai pensato che tutti quelli della maggioranza lo fossero e, in questi casi, emerge infatti il lato umano di chi ce l’ha'. A usare queste parole in un lungo post su Alessandro Di Battista è il suo collega e giornalista Andrea Scanzi.

Scanzi che definisce 'cretini mononeurali' coloro che hanno immagino una 'corsia preferenziale' per un eventuale volo di Stato in favore di Di Battista, assicura quindi di non aver mai pensato che la Meloni fosse una cattiva persona.

Ma ecco cosa scriveva il 6 agosto Scanzi della Meloni: 'Cara la mia gattoparda destrorsa Meloni, fai una bella cosa: Francesco Guccini lascialo stare. Non c’entri niente, non ci hai capito niente. Vola bassa, che è la sola cosa che puoi fare. Tu, al massimo, puoi capire un monologo minore del tuo amichetto Fiorello. Stai nel tuo, e lascia i giganti dove devono stare.

Ovvero lontanissimi da te e dalla tua politica stolta, bieca, retrograda e quasi sempre oscena'. E ancora il 1 agosto: 'Difficile immaginare un governo più pietoso, imbarazzante, cinico, incompetente, raffazzonato e pietoso del governo Meloni'. Ma l'elenco, solo negli ultimi mesi sarebbe infinito: 'Giorgia Meloni: sempre dalla parte sbagliata della storia. Che squallore', 'Meloni sempre più in preda al delirio di onnipotenza', 'Meloni non parla perché è pavida e cinica', 'amica di un caudillo greve, illiberale, omofobo, sessista, liberticida, irricevibile', 'Ipocriti, falsi e diversamente democratici'... E via di questo tono..

Ma ora Scanzi veste i panni del vero democratico e avverte che 'chi non capisce che in certi momenti si debbano mettere alle spalle le frizioni, non è un essere umano'. Perchè Scanzi non ha mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona. Macchè... Solo piccole frizioni, perchè qui siamo tutti essere umani. Se solo ci fosse un modo per dimettersi dalla categoria di 'essere umano', vista la compagnia forse sarebbe il caso di prendere in considerazione l'ipotesi.

Giuseppe Leonelli