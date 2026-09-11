Direzione sanitaria Ausl Modena, passaggio di consegne tra Romana Bacchi e Claudio Lazzari

Dal primo ottobre Claudio Lazzari sarà il nuovo Direttore sanitario dell’Azienda USL di Modena. Prenderà il posto di Romana Bacchi, che conclude il proprio incarico il 30 settembre, dopo oltre quattro anni di servizio in Azienda.

Un passaggio di consegne, quello sancito tramite delibera firmata dal Direttore Generale Ausl Mattia Altini, tra due figure che hanno ricoperto un ruolo centrale nella Direzione sanitaria: da una parte Romana Bacchi, che lascia l’incarico per pensionamento dopo aver accompagnato l’Azienda in una fase di profondi cambiamenti organizzativi e assistenziali; dall’altra Claudio Lazzari, che dal 2023 ricopre il ruolo di Direttore della Direzione Medica degli Ospedali Maggiore e Bellaria dell’Azienda USL di Bologna, chiamato ora a mettere le proprie competenze al servizio della rete sanitaria modenese.

L’avvicendamento alla Direzione sanitaria dell’Ausl rappresenta un cambio nel segno della continuità con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’integrazione tra ospedale e territorio, l’organizzazione della rete dei servizi e la capacità dell’Azienda di rispondere ai bisogni di salute della popolazione. 'Alla dottoressa Bacchi desidero rivolgere un ringraziamento sincero e sentito per il lavoro svolto, per la passione e la responsabilità con cui ha affrontato ogni situazione – sottolinea il Direttore Generale Altini –.

Ho particolarmente apprezzato anche la sua capacità di coltivare nel tempo un rapporto autentico e costruttivo con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e con gli Enti Locali, contribuendo sempre a creare un clima di sintonia, collaborazione e reciproca fiducia, anche nei passaggi più complessi'.

Per accompagnare questo importante passaggio, Altini ha scelto di affidare l’incarico di Direttore sanitario dell’Azienda USL di Modena a Claudio Lazzari, professionista con una significativa esperienza nel campo della direzione sanitaria e dell’organizzazione dei servizi. 'Lazzari porta con sé un percorso professionale solido e diversificato – aggiunge Altini – maturato in realtà sanitarie importanti e caratterizzato da una forte attenzione all’organizzazione, all’innovazione e alla qualità dei percorsi assistenziali. Sono certo che saprà mettere a disposizione della nostra Azienda la sua esperienza, le sue competenze e la sua capacità organizzativa, contribuendo con entusiasmo e responsabilità al percorso che abbiamo davanti. A lui rivolgo quindi il mio benvenuto e quello di tutta l’Azienda USL di Modena'.

Il profilo di Claudio Lazzari

Claudio Lazzari è medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, ha conseguito la specializzazione nello stesso Ateneo.

Ha maturato una lunga esperienza nell’organizzazione e nella gestione dei servizi ospedalieri, prima all’AUSL di Bologna, dove ha lavorato nella Direzione Medica dell’Ospedale Maggiore occupandosi, tra l’altro, di gestione dei flussi dei pazienti, organizzazione per intensità di cura, innovazione digitale e sviluppo delle reti cliniche, e successivamente all’ASL Roma 1. Dal 2021 al 2023 è stato Direttore della Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Cesena dell’AUSL Romagna, a cui ha fatto seguito l’incarico alla Direzione Medica degli Ospedali Maggiore e Bellaria dell’Ausl di Bologna, prima dell’imminente approdo a Modena. Nel corso della sua attività professionale ha inoltre sviluppato una significativa esperienza in ambito di innovazione organizzativa, gestione dei percorsi ospedalieri, qualità e sicurezza delle cure. È autore e coautore di circa trenta articoli scientifici e ha partecipato a oltre cento eventi formativi e congressuali, anche come relatore e docente.