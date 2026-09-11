'Modena, il Pd critica le zone rosse per attaccare il sindaco Mezzetti'

'È molto strano che il Pd, tanto assente sui temi della sicurezza, sia insorto contro la 'Zona rossa' nelle aree della movida. Ma ciò che ancor più stupito è che il Pd, uscendo dal suo letargo, abbia criticato duramente la proposta solo quando il sindaco, Massimo Mezzetti, aveva dato il suo assenso. L'episodio è sorprendente, sembra quasi che l'obiettivo dell'attacco della segreteria cittadina Pd non sia tanto la 'zona rossa', quanto il sindaco stesso. Non sarebbe la prima volta, del resto, che il partito di maggioranza critica il sindaco nascondendo la mano'. Così, in una nota Modena Volta Pagina.
'Nel merito delle 'zone rosse' occorre ricordare che quel provvedimento comporta la possibilità, per le forze dell'ordine, di controllare che in certe aree urbane non entrino persone con precedenti di comportamenti aggressivi. Un provvedimento eccezionale che limita a taluno alcune libertà ma che nel tempo è diventato una misura di sicurezza ordinaria la cui efficacia andrebbe sempre verificata con attenzione, caso per caso. Per questo conforta constatare che anche Mezzetti abbia chiesto di essere pragmatici, di giudicare dai risultati se la 'zona rossa' funzioni anche nel caso della movida di via Gallucci.