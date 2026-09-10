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L'assessore 5 stelle resuscita i servizi delle circoscrizioni, abolite per legge

L'assessore 5 stelle resuscita i servizi delle circoscrizioni, abolite per legge

Vittorio Ferraresi ha presentato questa mattina con i presidenti dei quartieri 2,3 e 4 nuovi sportelli per decentrare diversi servizi utili ai cittadini

3 minuti di lettura

Saranno punti di riferimento per dialogare con l'Amministrazione, fare segnalazioni, accedere ai servizi e partecipare alla vita del territorio, un po come lo erano un tempo gli uffici delle circoscrizioni abolite per legge. A riportarle in vita, o almeno a riportare attive alcune delle loro funzioni informative e di servizio ai cittadini, ci ha pensato, l'Assessore del Movimento 5 stelle Vittorio Ferraresi. Ampliando le opportunità offerte dagli uffici delle sedi dei quartieri. Inizio al 2,3, 4. Con una presentazione presso la sede del quartiere due (Sacca - Crocetta), alla palazzina Pucci, alla presenza del presidente del Quartiere 2 Giovanni Gobbi, del presidente del Quartiere 3 Nino Remigio, del vicepresidente del Quartiere 4 Andrea Pozzi e dei consiglieri Welles Guerrieri e Anna Allesina del Quartiere 1. 'Con gli Sportelli vogliamo rendere i Quartieri sempre più luoghi di prossimità, nei quali il cittadino possa instaurare un rapporto semplice e diretto con il Comune', afferma Ferraresi. 'Non si tratta soltanto di offrire informazioni o facilitare l'accesso a un servizio: vogliamo rafforzare la capacità dell'Amministrazione di ascoltare ciò che accade nei diversi territori e, allo stesso tempo, offrire ai cittadini strumenti per partecipare alla vita della propria comunità'.


Soddisfazione espressa dei presidenti dei quartieri per

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l'avvio degli sportelli unitamente ad un appello corale intorno alle parole del presidente del quartiere 2 Giovanni Gobbi: 'Sappiamo quanto oggi sia difficile per il Comune sostenere anche economicamente, i servizi offerti. Il Comune da solo non ce la può fare. Per esempio nel campo del verde pubblico, Modena è la città che primegia per numero di alberi, ma la manutenzione è diventata difficile senza la partecipazione attiva dei cittadini. Per questo l'auspicio è che gli sportelli non siano solo luoghi in cui chiedere, segnalare, e criticare, ma anche luoghi nei quali si raccolgono proposte e partecipazione alla cosa pubblica'

Per cosa i cittadini possono rivolgersi agli sportelli di quartiere

Gli sportelli sono intesi come luoghi decentrati rispetto agli uffici generali del Comune per relazionarsi con l'Amministrazione, segnalare problemi e necessità del territorio, ricevere informazioni e supporto nell'accesso ai servizi comunali, ma anche conoscere le opportunità per partecipare attivamente alla vita del quartiere e prendersi cura degli spazi.

Gli Sportelli, attivi da inizio settembre nei Quartieri 2, 3 e 4, operano in collegamento diretto con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di piazza Grande (Q1) e si inseriscono nel percorso di rafforzamento della presenza dell'Amministrazione nei territori.


In particolare agli Sportelli è possibile innanzitutto ricevere informazioni, presentare segnalazioni e informarsi sulle iniziative culturali, sportive e sociali organizzate nel territorio e sulle opportunità di partecipazione, comprese le attività dei Cittadini Attivi.

Il servizio, inoltre, è inserito nella sede di Quartiere, ove sono già presenti le sale del consiglio e gli uffici dei Presidenti.

Gli operatori possono inoltre fornire un aiuto pratico per l'accesso ai servizi online del Comune e prenotare gli appuntamenti con i Servizi Demografici, per esempio per il rinnovo della carta d'identità, il cambio di residenza o il rilascio e rinnovo della tessera elettorale. Presso gli Sportelli è possibile anche ricevere assistenza per l'attivazione della Cie come identità digitale, per il cambio password e per la registrazione a Spid Lepida. Il riconoscimento 'de visu' necessario per Spid Lepida rimane invece disponibile esclusivamente all'Urp di piazza Grande. E' possibile, infine, prenotare un incontro con il presidente del proprio Quartiere per presentare proposte e richieste.


Orati e giorni di apertura e accesso

Gli Sportelli sono aperti dalle 8.30 alle 13.30: quello del Quartiere 2, al primo piano di largo Pucci 7, il martedì e il giovedì; quello del Quartiere 3, in via Padova 149, il lunedì e il venerdì; quello del Quartiere 4, in via L.

Pasteur 17, il mercoledì e il sabato.

Tutte le informazioni sugli Sportelli, sulle sedi, sugli orari e sui servizi disponibili sono consultabili sul sito comune.modena.it/sportellidiquartiere. Il nuovo servizio sarà promosso anche attraverso una campagna di comunicazione tramite vari canali.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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