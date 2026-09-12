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A migliaia al parco Ferrari per Mutina Boica

A migliaia al parco Ferrari per Mutina Boica
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Con Fabio Ferretti nella serata del venerdì e il programma di sabato e domenica

1 minuto di lettura
Migliaia di persone hanno trasformato l'immagine serale del parco Ferrari. Immerse nell'atmosfera di rievocazioni storiche, antichi villaggi, suoni di corni e cornamuse, mercatini. L'atmosfera di Mutina Boica. Un venerdì di grande partecipazione, quello in cui abbiamo incontrato Fabio Ferretti, direttore artistico, che lascia il passo ad un fine sabato e domenica con eventi clou.

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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