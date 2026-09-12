Ganaceto, incendio alla scuola dell'infanzia: nessun ferito

Incendio nei locali della scuola dell'infanzia e nido 'Sacro Cuore', con sede a Ganaceto (strada Viazza), gestita dalla Federazione italiana scuole materne della Provincia di Modena.

L'incendio è scoppiato questo pomeriggio, la struttura era pertanto vuota e non risultano persone ferite né intossicate.

È stata immediata la reazione dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, ancora dispiegati nell'area interessata dal rogo. Presenti sul posto anche don Alberto Zironi, presidente della Fism provinciale, le autorità locali e alcune famiglie giunte nel piazzale adiacente alla scuola.

Le cause dell'incendio non sono ancora note e sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

In queste ore la Fism provinciale, il Comune di Modena, l'Unione Terre d'Argine e la parrocchia di San Giorgio Martire stanno esplorando possibili soluzioni per inserire i bambini della scuola e del nido presso altre strutture.

Il servizio educativo conta 49 bambini iscritti nella scuola dell'infanzia e 35 presso il nido, oltre a 19 dipendenti.