Fine settimana in provincia: gli appuntamenti fuori Modena, dalla pianura alla montagna

Un fine settimana ricchissimo di appuntamenti, tra musica, tradizioni, sport, spettacoli e iniziative per famiglie. Ecco una sintesi dei principali eventi, comune per comune, con giorno e breve descrizione, basata sui contenuti del documento fornito .Venerdì 11 settembre, ore 21.00 La serata dedicata ai giovani apre il programma della Notte Gialla con il Bruno Silent Party: cuffie wireless, tre canali musicali e una piazza che balla “ognuno al suo ritmo, ma tutti insieme”.Da sabato 12 a lunedì 14 settembre 51ª edizione della storica sagra dedicata ai prodotti simbolo dell’Appennino. Si parte sabato alle 10 con il convegno “La patata: dal campo alla tavola”, poi stand, eventi e degustazioni.Sabato 12 e domenica 13 settembre Sulla celebre piazza a scacchiera va in scena la tradizionale partita a dama con figuranti in abiti rinascimentali, danze aeree, giochi di luce e fuoco. Una rievocazione che richiama Torquato Tasso e la storia dei Rangoni.Domenica 13 settembre Ai Laghi Curiel arriva la terza edizione del grande evento dedicato allo “sport per tutti”: un distretto sportivo-ambientale con attività per ogni età e abilità,dopo le edizioni da migliaia di partecipanti a Modena e Carpi.Sabato 12 settembre La Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale celebra 60 anni con una serata alla Rocca Rangoni: 500 assaggiatori coinvolti in una degustazione collettiva nel giardino del castello.Fino a domenica 13 settembreVenerdì 11 settembre, alle 21, quando il Parco del Castello ospiterà 'The Rolling Stones. Paint It Black', uno spettacolo di incontri, suoni e visioni firmato da Ezio Guaitamacchi insieme a Folco Orselli, Andrea Mirò e Brunella Boschetti, a cura di Piccola Orchestra Italiana APS per la rassegna “MIC fest 2026”.Dopo il convegno di sabato 12 settembre alle 11 dedicato al volontariato d'impresa, il Parco del Castello riaprirà le porte al pubblico alle 17 con Michela Ponzani. La storica e conduttrice presenterà il suo saggio “Giovani liberi partigiani”, A seguire, alle 18.30, lo storico dell'arte Jacopo Veneziani terrà una lectio magistralis focalizzata sulle grandi artiste ingiustamente dimenticate della storia dell’arte moderna e contemporanea. La serata di sabato si sposterà poi in Piazza Calcagnini alle 21 con il concerto dal vivo della cantautrice Casadilego.Domenica 13 settembre si aprirà al Parco del Castello alle 17 con la divulgatrice scientifica Ilaria Capua e la presentazione di “Non mollate.Manuale di resistenza per l’affermazione del talento femminile”, una riflessione aperta contro disuguaglianze e stereotipi di genere. Il gran finale della rassegna spetterà infine all'attore e regista Paolo Ruffini, che alle 18.30 racconterà al pubblico il suo nuovo romanzo “Io sono perfetto”: un'opera toccante e ironica sui temi della diversità e dell'inclusione.Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, le iniziative previste per il fine settimana al Parco del Castello si svolgeranno al coperto presso l'Auditorium Spira mirabilis.Sabato 12 settembre, ore 17.00 Al Parco dei Castagni va in scena Rosie, spettacolo per bambini dai 3 anni ispirato a Maurice Sendak. Posti limitati (max 12 partecipanti). Domenica, sempre alle 17, camminata e spettacolo Strada Maestra.Venerdì 11 e sabato 12 settembre, dalle ore 20 Lo stadio Bergamini si trasforma in un grande parco giochi: prove di abilità, collaborazione e ingegno per adulti e ragazzi. Un evento che valorizza i giochi di una volta e la condivisione tra generazioni. Premi per inclusività, creatività e spirito di squadra.Sabato 12 settembre, 9.30–12.30 A Villa Cuoghi laboratori, percorsi sensoriali, letture e giochi gratuiti per bambini e genitori.Evento dedicato alla scoperta dei sensi, con merenda e aperitivo senz’alcol. Ingresso libero.Venerdì 11 settembre, ore 21 Al Castello di Spezzano chiusura della rassegna con Black Bocciofila Combo e l’elettro-reading Anatomiedibili. Musica, testi e video in un’atmosfera post-punk e introspettiva. Ingresso libero.Domenica 13 settembre, 10–13 e 15–18 Piazza Martiri diventa un grande villaggio sportivo con oltre venti discipline da provare gratuitamente: calcio, basket, arrampicata, arti marziali, cheerleading, simulazione di volo e molto altro. Sfilata delle società e premiazioni.Domenica 13 settembre, dalle 9.30 Il Pride più lungo d’Italia attraversa San Cesario, Castelfranco, Nonantola, Sorbara, Bastiglia, Bomporto e Ravarino. Due percorsi in bici, tappe simboliche e arrivo a La Grande di Nonantola.Nella foto, la Festa del Pensiero, a Formigine