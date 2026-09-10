Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco Emilia: anziano 90enne disorientato in casa, soccorso dalla polizia locale

Castelfranco Emilia: anziano 90enne disorientato in casa, soccorso dalla polizia locale

Parlando con lui, gli agenti hanno compreso che alla base della sua agitazione c’era soprattutto la paura di essere rimasto solo e di essere stato abbandonato

2 minuti di lettura

Nei giorni scorsi a Castelfranco Emilia la Polizia Locale è intervenuta in soccorso di un uomo di 90 anni che, in un momento di forte disorientamento e preoccupazione, aveva iniziato a chiedere aiuto da una finestra della propria abitazione.

L’intervento ha preso il via dopo una telefonata giunta al 112 di Modena, nella quale veniva segnalata la presenza di un uomo anziano che chiedeva aiuto affacciato alla finestra. Ricevuta la segnalazione, gli agenti della Polizia Locale si sono diretti sul posto per verificare quanto stesse accadendo e accertarsi delle condizioni della persona. Una volta arrivati, gli agenti hanno individuato il 90enne, apparso disorientato e in evidente stato di agitazione. Gli operatori si sono quindi avvicinati all’uomo, lo hanno tranquillizzato e accompagnato all’interno della sua abitazione, cercando innanzitutto di comprendere le ragioni della sua richiesta di aiuto. In quel momento nel palazzo non erano presenti vicini ai quali potersi rivolgere, mentre i familiari dell’anziano si trovavano al lavoro. Parlando con lui, gli agenti hanno compreso che alla base della sua agitazione c’era soprattutto la paura di essere rimasto solo e di essere stato abbandonato. Una situazione delicata, nella quale all’intervento operativo si è quindi affiancata l’attenzione necessaria per rassicurare una persona anziana e particolarmente vulnerabile.

La Polizia Locale ha provveduto a rintracciare e contattare i familiari, informandoli dell’accaduto e delle condizioni del 90enne. Gli agenti sono rimasti con l’uomo, parlandogli e tranquillizzandolo, fino a quando è stato possibile assicurarsi che la situazione fosse tornata sotto controllo e che potesse essere nuovamente seguito dai propri cari. Un intervento che si è concluso senza conseguenze per l’anziano.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Casa reclusione Castelfranco Emilia: tre ispettori aggrediti da un detenuto

Casa reclusione Castelfranco Emilia: tre ispettori aggrediti da un detenuto

Castelfranco, trova il garage occupato dopo le vacanze: denunciato 28enne straniero

Castelfranco, trova il garage occupato dopo le vacanze: denunciato 28enne straniero

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

'Caro sindaco, l'odore delle persone non basta: a Castelfranco serve l’odore dell’asfalto nuovo'

Castelfranco Emilia, il magistrato Marcovalerio Pozzato è l'oste della 45esima Sagra del Tortellino

Castelfranco Emilia, il magistrato Marcovalerio Pozzato è l'oste della 45esima Sagra del Tortellino

Lega: 'A Castelfranco gli errori dell’amministrazione pesano come macigni sui cittadini'

Lega: 'A Castelfranco gli errori dell’amministrazione pesano come macigni sui cittadini'

Castelfranco, tenta di rubare alimenti e bigiotteria all'Ipercoop: denunciata

Castelfranco, tenta di rubare alimenti e bigiotteria all'Ipercoop: denunciata

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Articoli più Letti Spilamberto, pauroso schianto tra due auto

Spilamberto, pauroso schianto tra due auto

Trovato senza vita il 21enne scomparso da Ravarino

Trovato senza vita il 21enne scomparso da Ravarino

Ferragosto tra feste e sagre a Modena e provincia

Ferragosto tra feste e sagre a Modena e provincia

San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

San Possidonio, azienda agricola con centro estivo: gravi irregolarità, attività sospesa

Articoli Recenti Ceramiche Solignano, puzze e proteste dei cittadini. L'Ausl: 'Nessun rischio significativo per la salute'

Ceramiche Solignano, puzze e proteste dei cittadini. L'Ausl: 'Nessun rischio significativo per la salute'

Mirandola: lungo fine settimana di 'notti gialle'

Mirandola: lungo fine settimana di 'notti gialle'

Campogalliano, auto finisce nel canale: ferito il conducente

Campogalliano, auto finisce nel canale: ferito il conducente

Patata di Montese: si celebra la specialità dell'appennino

Patata di Montese: si celebra la specialità dell'appennino