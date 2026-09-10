Castelfranco Emilia: anziano 90enne disorientato in casa, soccorso dalla polizia locale

Nei giorni scorsi a Castelfranco Emilia la Polizia Locale è intervenuta in soccorso di un uomo di 90 anni che, in un momento di forte disorientamento e preoccupazione, aveva iniziato a chiedere aiuto da una finestra della propria abitazione.

L’intervento ha preso il via dopo una telefonata giunta al 112 di Modena, nella quale veniva segnalata la presenza di un uomo anziano che chiedeva aiuto affacciato alla finestra. Ricevuta la segnalazione, gli agenti della Polizia Locale si sono diretti sul posto per verificare quanto stesse accadendo e accertarsi delle condizioni della persona. Una volta arrivati, gli agenti hanno individuato il 90enne, apparso disorientato e in evidente stato di agitazione. Gli operatori si sono quindi avvicinati all’uomo, lo hanno tranquillizzato e accompagnato all’interno della sua abitazione, cercando innanzitutto di comprendere le ragioni della sua richiesta di aiuto. In quel momento nel palazzo non erano presenti vicini ai quali potersi rivolgere, mentre i familiari dell’anziano si trovavano al lavoro. Parlando con lui, gli agenti hanno compreso che alla base della sua agitazione c’era soprattutto la paura di essere rimasto solo e di essere stato abbandonato. Una situazione delicata, nella quale all’intervento operativo si è quindi affiancata l’attenzione necessaria per rassicurare una persona anziana e particolarmente vulnerabile.

La Polizia Locale ha provveduto a rintracciare e contattare i familiari, informandoli dell’accaduto e delle condizioni del 90enne. Gli agenti sono rimasti con l’uomo, parlandogli e tranquillizzandolo, fino a quando è stato possibile assicurarsi che la situazione fosse tornata sotto controllo e che potesse essere nuovamente seguito dai propri cari. Un intervento che si è concluso senza conseguenze per l’anziano.