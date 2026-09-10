Ceramiche Solignano, puzze e proteste dei cittadini. L'Ausl: 'Nessun rischio significativo per la salute'

Arriva una valutazione importante sul problema delle emissioni odorigene del comparto ceramico di Solignano che dà anche risposta alle segnalazioni dei cittadini: i dati analizzati non evidenziano un rischio significativo per la salute legato all’esposizione prolungata alle sostanze rilevate. È quanto emerge dalla relazione tecnica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Modena, presentata nei giorni scorsi al Tavolo tecnico previsto dall’Accordo volontario sottoscritto nel 2024 tra i Comuni di Castelvetro e Castelnuovo Rangone e le aziende ceramiche del polo di Solignano.

'Il risultato dell’analisi è chiaro: alle concentrazioni stimate nell’ambiente di esposizione della popolazione, le sostanze analizzate non raggiungono livelli tali da determinare un rischio significativo per la salute dei cittadini in caso di esposizione cronica' - fa sapere il Comune di Castelvetro.

La valutazione sanitaria è stata elaborata sulla base dei dati raccolti attraverso i monitoraggi effettuati dalle aziende nel 2024 e nel 2025 e delle successive elaborazioni di Arpae. Ausl ha considerato anche uno scenario estremamente cautelativo, considerando le emissioni espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia di concentrazione degli inquinanti chimici e ipotizzando che le emissioni di tutti gli stabilimenti si verificassero contemporaneamente ai livelli massimi rilevati.

Ricordando come l’odore non è di per sé indice di tossicità, la relazione non esclude possibili disturbi irritativi di breve durata, in particolare nelle persone più sensibili.

Considerando che il disagio olfattivo può avere comunque un impatto sulla qualità della vita, la stessa Ausl indica la necessità di proseguire il monitoraggio e di individuare e applicare ulteriori soluzioni per ridurre le emissioni odorigene.

'Le risultanze emerse rappresentano un passo importante nel lavoro del Tavolo tecnico sugli odori – dice Federico Poppi (nella foto), sindaco del Comune di Castelvetro –. Questo percorso è soprattutto un esempio positivo di come Enti, aziende ceramiche e Amministrazioni locali possano confrontarsi e dialogare, mettendo a disposizione competenze e conoscenze diverse con un obiettivo comune: comprendere le problematiche e individuare insieme soluzioni concrete per il territorio e per i cittadini. Il Comune continuerà a seguire il fenomeno nell’ambito del Tavolo tecnico, insieme ad Ausl, Arpae, aziende ceramiche e agli altri soggetti coinvolti, proseguendo il lavoro per ridurre il disagio odorigeno e individuare ulteriori soluzioni'.