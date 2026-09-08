Il Pld di Modena: 'Solidarietà al sindaco di Sassuolo, basta odio e minacce sui social'

'Il Partito Liberal Democratico di Modena esprime la propria solidarietà al sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, per gli attacchi e le minacce ricevuti sui social network. A questa si aggiunge la mia personale vicinanza e solidarietà al sindaco'. Così Matteo Ciaccia Partito Liberal Democratico di Modena.

'L'odio in rete è, purtroppo, un fenomeno sempre più diffuso e quotidianamente assistiamo a episodi che colpiscono rappresentanti delle istituzioni, personaggi pubblici, ma anche semplici cittadini, spesso soltanto per aver espresso legittimamente una propria opinione. La distanza e l'anonimato garantiti dallo schermo sembrano, in molti casi, trasformarsi in una sorta di impunità, consentendo a persone che probabilmente non avrebbero lo stesso coraggio di sostenere un confronto diretto di rivolgere insulti, aggressioni verbali e, nei casi più gravi, vere e proprie minacce. A tutto questo deve essere posto un argine - continua Ciaccia -. È proprio in questa direzione che il Partito Liberal Democratico ha avanzato una proposta che riguarda l'introduzione di strumenti di identificazione digitale in background, con l'obiettivo di responsabilizzare gli utenti senza comprimere la libertà di espressione. La libertà di parola è un principio fondamentale e deve essere tutelata. Ma libertà significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice e si scrive. La rete non può diventare una zona franca nella quale l'anonimato consenta di aggredire, intimidire o minacciare altre persone senza conseguenze. Per questo auspichiamo che il Parlamento possa arrivare quanto prima a definire un quadro normativo adeguato, capace di trovare un giusto equilibrio tra libertà di espressione, tutela della persona e responsabilità individuale. Al sindaco Matteo Mesini rinnoviamo quindi la nostra piena solidarietà, auspicando che episodi come questo non vengano mai considerati normali o inevitabili'.