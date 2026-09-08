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'Bisogna sparare anche a lui' : minacce via social al sindaco di Sassuolo Matteo Mesini

'Bisogna sparare anche a lui' : minacce via social al sindaco di Sassuolo Matteo Mesini

Commento shock a commento di un post su un fatto di cronaca nella pagina di un consigliere di Fratelli d'Italia

1 minuto di lettura

Una frase shock apparsa sui social network ha impressionato la città di Sassuolo. 'Dobbiamo sparare alle gambe ai ladri e a lui', dove il lui è riferito al sindaco di Sassuolo. L'episodio, nato all'interno di una discussione online sui recenti furti avvenuti in città, ha superato immediatamente i confini del dibattito civile, trasformandosi in una vera e propria minaccia di morte.

A rendere noto l'accaduto è stato lo stesso primo cittadino, che ha deciso di pubblicare lo screenshot del commento per accendere i riflettori sulla deriva violenta dei toni utilizzati sulle piattaforme digitali. Nel suo duro sfogo, Mesini ha espresso profonda preoccupazione per la facilità con cui si ricorre a parole d'odio e a evocazioni di violenza fisica ed armi per affrontare problemi complessi come quello della sicurezza urbana. Il sindaco ha comunque ribadito con fermezza la volontà di proseguire nel proprio mandato senza lasciarsi condizionare da simili intimidazioni.

L'episodio ha sollevato un'ondata di sdegno e una solidarietà unanime. Messaggi di vicinanza e fermo sostegno a Matteo Mesini sono giunti in modo trasversale sia dalle forze di maggioranza sia dai banchi dell'opposizione, uniti nel condannare l'uso della violenza verbale e nel chiedere che venga fatta piena luce sull'identità dell'autore del post.



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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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